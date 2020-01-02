46 мільйонів за три місяці. У штабі Трампа кажуть, що імпічмент допомагає їм збирати гроші на перевибори

У штабі президента США Дональда Трампа, який переобирається на другий термін, заявили, що за три останні місяці 2019-го року їм вдалося зібрати 46 мільйонів доларів пожертв. Таким високим показникам штаб президента-республіканця завдячує імпічменту.

«Демократи та медіа шаленіють від фальшивого імпічменту і кампанія президента стає лише більшою та сильнішою, показавши найкращий квартал збору коштів», - йдеться у заяві менеджера кампанії Бреда Парскаля.

У штабі повідомляють, що загалом за весь час вони зібрали 103 мільйони доларів пожертв.

Демократи, що балотуються на цих виборах, повідомляють про дещо скромніші результати. У Берні Сандерса, сенатора від штату Вермонт, заявили, що за три останні місяці зібрали 34 з половиною мільйони доларів, у мера Піта Бутиджеджа - 24,7 мільйона і у бізнесмена Ендрю Янга – про 16,5 мільйона доларів за аналогічний період.

До 31 січня усі зареєстровані кандидати мають надіслати данні щодо збору коштів за останній квартал минулого року у Федеральну виборчу комісію, але, як правило, ті, кандидати, які мають гарні показники, оприлюднюють їх раніше.

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