Трамп заперечує, що знав про зустріч сина з росіянами в 2016 році

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю заперечив, що знав про зустріч свого сина Дональда Трампа-молодшого та інших співробітників кампанії у «Вежі Трампа» в 2016 році з групою росіян, які пропонували інформацію, що могла нашкодити кандидатці на виборах у президенти від демократів Гілларі Клінтон.

«Я НЕ знав про зустріч із моїм сином Доном-молодшим», – написав Трамп у Twitter. Напередодні американські ЗМІ повідомили, що колишній особистий правник президента США Майкл Коен стверджує, що Дональд Трамп знав про зустріч заздалегідь.

Телеканал CNN, посилаючись на анонімні джерела, ознайомлені з цією справою, заявив, що Коен готовий зробити таку заяву спеціальному прокурору Роберту Мюллеру, який розслідує, можливе втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року.

Федеральна прокуратура в Нью-Йорку розслідує можливе банківське та податкове шахрайство Коена, а також можливі порушення законів про фінансування кампанії, пов'язані з виплатою 130 тисяч доларів порно-зірці Стормі Деніелс, повідомила Reuters особа, яка знайома з розслідуванням. Виплата Деніелс, яка стверджує, що мала інтимний зв'язок із Трампом, мала на меті купити її мовчання щодо роману.

Днями телеканал CNN оприлюднив інформацію про аудіозапис Майкла Коена, на якому Трамп обговорює потенційний платіж колишній моделі Playboy, що нібито також мала зв'язок із президентом США.

Коен не був звинувачений у жодному злочині.

Трамп, який раніше говорив, що не знав про зустріч заздалегідь, зазначив, що Коен втягує його в справу в обмін на можливий імунітет.

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