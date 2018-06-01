Цифрові номерні знаки вводять у Каліфорнії – вперше в країні

Каліфорнія випробовує нові цифрові номерні знаки на транспортних засобах, що відкриває як нові можливості, так і проблеми, пов’язані з конфіденційністю, передає Національне громадське радіо (NPR).

Цифрові номерні знаки використовують ті самі технології, що й електронні книги, відображаючи літери та цифри, як звичайні номери. Але пристрої також можуть показувати оголошення й особисті повідомлення та надсилати дані про їхнє місцезнаходження.

Сакраменто – перше місто, яке погодилося протестувати технологію. Міська влада отримала 24 електричні автомобілі Chevrolet Bolt минулого тижня, всі з новими номерами, повідомляє місцеве видання.

Каліфорнія вимагає номерні знаки як на передній, так і на задній частині автомобіля, а цифрові поки що дозволяються лише на задній.

Номери також автоматично здійснюватимуть оплату на платних дорогах, відстежуватимуть викрадені автомобілі та забезпечать електронну реєстрацію транспортних засобів – наклейки більше не будуть потрібні.

Крім того, номерні знаки зможуть відстежувати пробіг і встановлювати геофізичні сповіщення: наприклад, якщо автомобіль виїжджає за межі певної визначеної території, пристрій потенційно може повідомляти про це менеджерів. Такі дані можуть допомогти з обслуговуванням автомобілів.

Сакраменто також може використовувати цифрові номерні знаки на транспортних засобах міста для громадських службових повідомлень, таких як сповіщення про викрадення дітей, закриття вулиці або надзвичайні ситуації.

Коштуватимуть пристрої 699 доларів, а також передбачатимуть щомісячну плату – близько 7 доларів.

Здатність відстежувати розміщення автомобіля та концентрація даних викликають занепокоєння з приводу конфіденційності – куди інформація надходитиме, хто матиме до неї доступ і чи можливо зламати електронну систему.

Програма цифрових номерних знаків бере свій початок із законопроекту 2013 року, який дозволив альтернативні варіанти до наклейок, номерних знаків та реєстраційних карток. За законом, до участі в програмі допускається до 0,5% зареєстрованих автомобілів у Каліфорнії – близько 177 тисяч.

За офіційними даними, станом на минулий тиждень 116 автомобілів використовували цифрові номерні знаки в Каліфорнії.

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