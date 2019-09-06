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Туреччина застерігає Європу про нову хвилю біженців з Сирії і доводить США потребу буферної зони

Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини

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Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна буде вимушена відкрити біженцям шлях до Європи, якщо міжнародна спільнота не допоможе Туреччині створити у північній Сирії безпечну зону для сирійців.

Загалом Туреччина прийняла понад 3,6 мільйона біженців з Сирії, відколи там 2011 року спалахнула громадянська війна.

Ми будемо вимушені відкрити ворота. Або ви надасте підтримку, або, перепрошую...
Ердоган

Понад мільйон біженців та мігрантів, переважно сирійців, опинилися у Європі у результаті масової хвилі 2015 року, пробравшись переважно через Туреччину.

Європейський Союз 2016 року уклав з Анкарою угоду, за умовами якої турки суворіше обмежують потоки мігрантів до Європи в обмін на $6,6 мільярдів фінансової підтримки для біженців.

Тепер в Анкарі передбачають збільшення кількості біженців унаслідок активізації наступу підтримуваних Росією військ сирійського президента Башара Ассада проти антиурядових сил в північно-західній провінції Ідліб.

“Або буде так, або ми будемо вимушені відкрити ворота, - застеріг Ердоган, - Або ви надасте підтримку, або, перепрошую, але ми не будемо нести цей тягар самотужки. Ми не отримали допомоги від міжнародної спільноти, а саме від Європейського Союзу”.

“Допоможіть нам з матеріально-технічним забезпеченням, і ми зможемо будувати житло у місцях на 30 кілометрів углиб території на півночі Сирії. Таким чином ми можемо забезпечити людей гуманітарними умовами”, - сказав Ердоган у четвер.

США заявили, що підтримують план створення буферної зони у північно-західному сирійському регіоні, який Туреччина хоче контролювати уздовж 450 кілометрів кордону.

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Згідно з планом близько мільйона сирійців можуть бути повернені у створювану зону, де їхню безпеку гарантуватиме присутність турецьких військових.

Але між Вашингтоном та Анкарою залишаються розбіжності, бо Туреччина готова застосовувати у регіоні силу проти сирійських курдів, яких підтримували США у війні проти так званої “Ісламської держави” на території Сирії.

Туреччина вважає курдські озброєні формування загрозою для себе і називає їх терористичними.

Сирійські курди виступають не лише остерігаються присутності турецьких військ у Сирії, але й заперечують проти поселення у їхні регіони біженців - переважно арабів з інших сирійських місцевостей.

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Чому подорожі нелегалів часто є смертельно небезпечними. Відео
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