У Туреччині збудували парк розваг, що ладен позмагатися з Діснейлендом

Українка з оксамитовим голосом підкорила оперну сцену легендарного Carnegie Hall. Відео Українка з оксамитовим голосом підкорила оперну сцену легендарного Carnegie Hall. Відео Тут перший у світі 5-зірковий готель для дітей. Тут вивергаються рукотворні вулкани, здіймаючи двометрові морські хвилі. Тут плавають в обнімку з дельфінами і гуляють у скафандрі морським дном, годуючи з долоні тропічних рибок. Це «Земля Легенд» – новий турецький парк розваг і новий погляд на те, якою має бути Країна Фантазія.

Якщо в Америці є Діснейленд, а в Іспанії Порт Авентура, то заткнути їх за пояс нині вирішили в Туреччині. У курортній Анталії шаленої популярності набирає новозбудований парк розваг «Земля Легенд» («The Land of Legends»).

Цей грандіозний парк – найбільший у Туреччині. І коли проїздиш повз його велетенську білосніжну браму з баштами, колонами і колісницями, зроду не здогадаєшся, що всередині – парламент? палац султана? Занадто пишний вигляд, як для входу в аквапарк. Але в тому-то й справа: тут у «Землі Легенд» вам пропонують не банальний набір атракціонів, а реальні пригоди у втіленій казці.

Цей казковий світ придумали й спроектували всесвітньовідомі чарівники. Дубайська компанія «Emaar» – автор найвищого в світі хмарочоса Бурдж-Халіфа – набудувала казкових замків та каналів а-ля Венеція. А творець славнозвісного цирку «Du Soleil» Франко Драґоне поставив фантастичне шоу, що відбувається тут щодня з настанням темряви.

Ми приїхали у парк до відкриття і мали сміливий план обійти його увесь. Повчитися серфінгу, балансуючи на штучній хвилі. Пообніматися з дельфінами та прогулятися морським дном – 4 метри глибини, скафандр, компанія тропічних рибок. Поплавати з маскою серед морських скатів і ніс до носа зіткнутися з акулою (крізь товсте скло сусіднього басейну). Не проґавити захоплюючу виставу в дельфінарії, а тоді сфотографуватися на пам’ять з китом-білугою та улюбленицею публіки моржихою Сільвою. А ще встигнути погодувати пінгвінів. А ще, на міні-океані, потрапити в шторм після виверження штучного вулкана. Неодмінно подивитися кіно у 5-D кінотеатрі... І, звісно, випробувати водні гірки, яких тут понад чотири десятки. Особливо вабив височезний «Тайфун» (звідти на весь парк лунають крики захвату), а також «Магічний конус», де сплавлятися треба не на надувному матраці, а на цілому човні...

Та куди там, наші плани встигнути все виявились нездійсненними. Парк величезний. І у розпал сезону тут юрмиська людей. Тому ті, хто хоче насолодитися усіма пригодами казкового королівства, заїжджають сюди з валізами на кілька днів. Готель при парку так і зветься – «Королівство». І це перший у світі 5-зірковий готель спеціально для дітей.

Готель ну дуууже дорогий. І я не здивувалася б, дізнавшись, що тут відпочивають діти шейхів. Принаймні, на око, багато гостей з арабського світу.

За дизайном «Королівство» нагадує кіношну шоколадну фабрику Віллі Вонки. Яскраві льодяники замість люстри у лобі, смугасті повітряні кулі звисають зі стелі. І чудеса високих технологій на кожному кроці. Варто підійти до дзеркала на сходах – і до твого відображення воно вмить додає кумедний блазенський ковпак з дзвіночками чи приліплює тобі плюшеві ніс і вуха. Криві дзеркала на поверхах розмовляють; коли проходиш повз, можуть нахабно заявити: «Щось ви погладшали останнім часом, може, взятися за гімнастику?» А у номерах – блакитних для хлопчиків і рожевих для дівчаток – можна дивитися телевізор одночасно з батьками. Вони – свою програму, дитина – свою. Варто лиш вдягти спеціальні окуляри – і не треба сваритися, який канал перемкнути. Тут усе налаштовано дружньо до дітей і як подобається дітям. До ресторану окремі двері для дорослих і окремі поряд – низенькі. І навіть у вбиральні є крихітний, наче іграшковий, унітаз.

А тим часом поки ми роздивлялися чудеса 5-зіркового раю для дітей, денні атракціони в аквапарку зачинились. Перерва, до вечірнього шоу. Тепер наш план такий: поїдемо до себе в готель поїсти і перевдягтися, а увечері – знову сюди.

Адже наш готель Rixos Premium Belek знаходиться всього за 15 хвилин їзди від «Землі Легенд». І від готелю до парку й назад щогодини курсує безплатний шатл. А вхід до парку, який для усіх відвідувачів коштує $39, для нас безплатний.

Річ у тому, що парк розваг «Земля Легенд» належить мережі Rixos. І якщо ви живете в будь-якому з п’яти готелів Rixos на анталійському узбережжі, за транспорт і вхідний квиток до парку вам не доведеться платити. Приїздіть кататися на водних гірках хоч кожного дня!

...Над чарівним королівством впали сутінки. Це час, коли тут оживає казка. На венеційських каналах, на тлі музичних фонтанів, стартує парад човнів. Ґондоли пропливають під мостами, натовп суне набережною слідом. «Мамо, дивись!» - кричать діти. Човни осідлали химерні істоти, що ніби зійшли з полотен Босха. Вповільнено, як уві сні, повертають голову, втуплююють у тебе погляд. Процесія прямує далі, і ти не відстаєш, мов заворожений кролик. А ось і символічна брама, що розділяє реальний світ і Країну Фантазію. Один за одним герої Босха піднімаються на місток, зникають по той бік. Вщухає дощ із мильних бульок, спадають струмені фонтанів. І ти струшуєш із себе залишки трансу. Казка закінчилася – щоб завтра повернутися знову.

Оце так шоу. Здається, Франко Драґоне, режисер славетного цирку «Du Soleil», перевершив сам себе. Ми втомлені і щасливі, їдемо шатлом назад до свого готелю. Я дивлюся на малих, які вже починають куняти, і думаю: якщо ти хоч раз пережив такий день, то можна вважати – дитинство вдалося.

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