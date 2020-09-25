Британія готує власні санкції щодо Білорусі поки ЄС затримується

Британський міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив про невизнання результатів виборів у Білорусі і сказав, що Лондон працює над своїми окремими санкціями у відповідь на порушення там прав людини.

Міністр сказав, що з огляду на затримку з оголошенням санкцій ЄС проти білоруських посадовців, британська сторона діє самостійно, узгоджуючи процес з європейцями, а також зі США та Канадою.

«З огляду на ту затримку, я дав розпорядження команді міністерства закордонних справ з питань санкцій, щоб вони приготували "санкції Магнітського" щодо причетних до серйозних порушень прав людини, і ми терміново координуємо дії зі Сполученими Штатами й Канадою, щоб скласти відповідні списки», - повідомив Домінік Рааб 24 вересня у парламенті.

Раніше Лондон автоматично був учасником санкційного режиму Європейського Союзу, але після припинення членства в ЄС Британія розробляє власну систему санкцій і у липні вперше оголосила свій перший санкційний список з 47 осіб: посадовців у Росії, Саудівській Аравії, М’янмі та Північній Кореї.

Міністр також сказав, що лише санкцій для боротьби з порушенням прав людини в Білорусі буде не досить і оголосив про виділення додаткових £1,5 млн. ($1,9 млн.) на підтримку правозахисних організацій, незалежних засобів масової інформації та громадських об’єднань.

«Ми застосуємо усі свої засоби, щоб притягти Лукашенка та його режим до відповідальності. І ми закликаємо його вступити в серйозний і вартий довіри діалог з опозицією, якщо треба, через посередників, щоб такому мирному виходу з цієї кризи, що відображає волю білоруського народу», - сказав Рааб.

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