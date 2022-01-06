Тисячі студентів у США почнуть зимовий семестр онлайн, через зростання кількості заражень "Омікроном"

Дистанційне навчання повертається у США. Також університети вимагатимуть щеплень підсилювачами вакцин у всіх студентів та викладачів.

У кооперативі престижного Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі орендує дешеве житло міжнародний студент з Китаю Дерек. Житло подібне до українського студентського гуртожитку. Це його другий рік навчання у на факультеті антропології та лише один семестр оффлайн.

“Я насолоджуюсь навчанням наживо в університеті, з усіма, я люблю людей, соціальний аспект, бути в аудиторії. Я почуваюсь більш мотивованим вчитись, тобто отримувати ті речі, які не отримаєш онлайн.” – розповів студент Дерек.

Та таке довгоочікуване студентське життя поламав "Омікрон". Дерек знову мусить вчитись у своїй кімнаті.

“Якщо зима і весна будуть онлайн, це означатиме що я до часу коли я випустимусь, я провів лише один семестр очно в університеті. Це сумно”, – каже Дерек.

21 річний Джон живе у "фратхаусі",– іншому виді студентського житла. Каже, коли він й інші студенти почули, що будуть вчитись знову онлайн - не могли приховати стресу.

“Ніхто не вчить нічого. Половину часу ти включаєш свій зум, гуляєш і робиш все що завгодно і навіть якщо ти там і уважний - це не те ж саме, що бути в класі. Важко ставити питання викладачеві”, – розповідає Джон.

Загалом, щонайменше сім університетів Каліфорнії оголосили, що не менше двох тижнів зимового семестру студентам доведеться провести онлайн. Також до списку долучились Південнокаліфорнійський університет і Стенфорд. Окрім навчання дистанційно університети вимагатимуть для всіх студентів - сертифікат про третє щеплення вакциною.

“Відповідно до загальносистемної політики щодо вакцин, університет вимагає вакцину-підсилювач для всіх, хто відповідає вимогам. До 18 січня для всіх студентів і до 31 січня для співробітників, які приїжджають до кампуса, потрібно підтвердити наявність бустеру”, – йдеться в заяві університеті Лос-Анджелеса.

Та не бустери є проблемою – запевняють студенти – а ціна за навчання. Ось, наприклад, Дерек мусить заплатити 40 тисяч доларів в рік. Він вважає, що онлайн навчання того не варте.

Як студент, я не думаю, що ми маємо платити таку ж саму ціну. Це не справедливо. – Дерек.

Українська редакція "Голосу Америки" надіслала запити до Університету Лос-Анджелеса і Південної Каліфорнії з питаннями, чи були розглянуті пропозиції знизити ціну за навчання через онлайн формат, - на наші запити не відповіли, посилаючись на Різдвяні канікули. Натомість у 2020 студенти деяких коледжів штатів Каліфорнія, Північна, Кароліна та Нью-Йорк уже підписували петиції з вимогою знизити ціну за навчання. Проте університети відповідали - що перехід на онлайн навчання і дотримання норм безпеки здоров'я є дорожчим, ніж витрати в часи до пандемії.

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