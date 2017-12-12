Що думають американці про корупцію в Сполучених Штатах – результати опитування

Результати нового опитування громадської думки у Сполучених Штатах показують, що майже шестеро із десятьох американців вважають, що рівень корупції в уряді збільшився за час перебування Трампа на президентській посаді.

Базована в Берліні організація Transparency International, яка досліджує питання корупції, повідомила, що в жовтні й листопаді вона опитала тисячі людей, і що результати вказують, що хоча новообраний президент Трамп обіцяв докласти зусиль для покращення праці уряду, «для тих, хто вважав, що політичні еліти легковажили їх інтересами», сталося навпаки.

«Замість того, щоб краще почуватися з приводу поступу у боротьбі з корупцією протягом року», організація заявила, що очевидна більшість людей в Америці вважає, що справи стали гіршими».

Transparency International заявила, що 44% американців вважають, що Трамп і службовці Білого дому корумповані, тоді як на початку 2016 року, тобто останнього року перебування на посаді колишнього президента Барака Обами, в це вірило 36% американців. Водночас майже семеро із десятьох опитаних американців вважають, що уряд недостатньо бореться з корупцією.

Згідно з результататами опитування, 38 % американців переконані, що члени Конгресу корумповані, і 33 % сказали те саме про державних службовців. Також 32% опитаних громадян вважають, що керівники ділових кіл корумповані, 23% службовців місцевої влади і 22% релігійних керівників. Судді опилилися в кращий ситуації, лише 16% американців вважають, що вони причетні до корупції.

Результати опитування показують, що майже третина чорношкірих американців вважають, що поліція корумпована, в порівнянні до п’ятої частини всіх опитаних. Дещо понад половина сказала, що боїться відплатних дій за повідомлення про те, що, на їх думку, діється щось поганого. Це дещо менше, ніж третина у 2016 році.

Організація Transparency International заявила, що результати опитування вказують, що люди тепер критичніше оцінюють урядові зусилля в боротьбі з корупцією. Від дещо понад половини у 2016 році до майже семи із 10 людей у США кажуть, що уряд не докладає достатніх зусиль у поборюванні корупції у своїх установах. Такий стан триває, незважаючи на запевнення про очищення уряду від корупціонерів.

Опитані особи вважають, що хоча громадські протести можуть бути ефективними в боротьбі з корупцією, то найкращим способом є усунення з посад корумпованих політиків під час чергових виборів.

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