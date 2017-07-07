Минулого місяця в американській економіці створено 222 тисячі робочих місць

За повідомленням Міністерства праці, минулого місяця в економіці США створено 222 тисячі нових місць праці. Також дещо збільшилося безробіття, досягаючи 4,4% робочої сили.

Збільшення безробіття на один відсоток пов’язане з тим, що більше людей, мабуть, заохочені кращими економічними новинами, відновили пошуки праці.

На цей час у Сполучених Штатах приблизно сім мільйонів американців безробітні. Ще 1,6 мільйона не працюють, але не зараховані офіційно до безробітних тому, що вони не шукали праці протягом останніх чотирьох тижнів. Ще п’ять мільйонів хочуть працювати повен робочий тиждень, але можуть знайти лише неповний робочий тиждень.

Найбільше нових місць праці в червні створено в галузі охорони здоров’я, послуг і в ресторанах.

У порівнянні з місяцем червнем минулого року, заробітна плата збільшилася на 2,5%, тобто на дещо більше, ніж рівень інфляції.

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