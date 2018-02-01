Законодавці вимагають роз’яснень з приводу візиту глав російських спецслужб в США

Повідомляється, що глава ФСБ Олександр Бортников і глава СЗР Сергій Наришкін, які знаходяться під санкціями, зустрічалися з представниками американської розвідки

Законодавці-демократи зажадали роз’яснень з приводу того, чому адміністрація Трампа дозволила двом керівникам російських спецслужб, які перебувають під санкціями США і ЄС, зустрітися минулого тижня у Вашингтоні з представниками американської розвідки.

За словами російського посла в США, глава Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін приїжджав до США, щоб обговорити контртерористичні зусилля з американськими колегами.

На зустрічі у Вашингтоні також був присутній глава ФСБ Олександр Бортников, розповіли два анонімні джерела в уряді США.

Наришкін і Бортников потрапили в санкційні списки США (Наришкін) і Євросоюзу (Бортников) в 2014 році у відповідь на російську агресію в Східній Україні.

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер назвав підозрілим час проведення зустрічі, оскільки вона відбулася всього за кілька днів до того, як адміністрація Трампа вирішила не вводити нові санкції щодо російських політиків і олігархів у зв’язку з російським втручанням у вибори. Вранці в четвер Шумер звернувся з листом до директора Національної розвідки Дена Коутса, зажадавши оприлюднити подробиці про зустріч до 9 лютого.

За словами Шумера, санкції щодо Наришкіна передбачають суворі фінансові заходи і забороняють йому в’їзд в США без спеціального дозволу.

Держдепартамент відмовився коментувати ситуацію, заявивши, що візова інформація за законом є конфіденційною.

У ЦРУ також відмовилися коментувати зустрічі, зазначивши лише, що будь-яка взаємодія з представниками іноземних розвідок проводиться відповідно до американського законодавства і узгоджується з відповідними департаментами та відомствами. Такі зустрічі можуть відбуватися частіше, ніж відомо громадськості.

Іноді урядовим відомствам потрібно отримувати дозвіл на в'їзд в країну певних осіб, пояснив американський чиновник, який погодився обговорити процес на умовах анонімності. За його словами, таке вирішення може знадобитися, наприклад, правоохоронним органам для того, щоб до США міг в’їхати свідок у справі про незаконну торгівлю зброєю. У таких випадках може знадобитися, щоб американські відомства могли зв’язатися з представниками ворожої держави.

Шумер має намір з’ясувати, чому було дано дозвіл на приїзд в країну Наришкіна і Бортникова, хто його дав, які ще російські чиновники входили до складу делегації і знаходяться вони під санкціями. Шумер також попросив Коутса розповісти, що обговорювалося на зустрічах і зустрічалися російські чиновники з представниками адміністрації Трампа, Держдепартаменту, Міноборони або Ради з національної безпеки.

«Чи порушували представники американської влади, що зустрічалися з Наришкіним, питання про російське втручання у вибори 2016 роки? Якщо ні, то чому? Якщо так, якою була їх відповідь?» – запитує Шумер.

Сенатор-демократ від штату Мериленд Бен Кардін, високопоставлений член сенатського Комітету з міжнародних відносин, також висловив занепокоєння з приводу зустрічі з керівниками російських спецслужб. За його словами, той факт, що про зустріч повідомила російська сторона, свідчить, що Москва з гордістю демонструє, що чиновники, які знаходяться під санкціями, можуть приїжджати в США. В інтерв’ю CNN Кардін сказав, що хоче переконатися, що санкції щодо російських громадян дотримуються.

Дивіться також: Бібліотеки майбутнього: як у Вашингтоні ламають стереотипи