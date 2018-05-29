Миротворці ООН на Донбасі: Фантазія чи реальність? Розмова з постпредом України при ООН Єльченком

У вівторок, 29 травня, в Нью-Йорку відбудеться засідання Ради Безпеки ООН, присвячене ситуації в Україні, в якому візьме участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За кілька днів до цього заходу кореспондент "Голосу Америки" Тетяна Ворожко поспілкувалася з постійним представником України при ООН Володимиром Єльченком про те, чого очікувати від засідання, та чи реалістичною є ідея про розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Дипломат скептично поставився щодо можливого прогресу у припиненні військового конфлікту на сході України та повернення Криму в результаті цього засідання. Втім, сказав він, важливо підняти ці питання та, можливо, почути як еволюціювали погляди партнерів України.

Має відбутися хоча би обговорення, хоча би обмін думками

«Це буде перше засідання саме з українського питання з лютого 2017-го року, коли ми головували в Раді Безпеки. Звичайно, нам під час свого головування було набагато простіше винести це питання на обговорення. … Ми вдячні польському головуючому, який погодився з аргументами на кшталт того, що це все-таки серйозний конфлікт, конфлікт по суті в центрі Європи і таке враження, що Раду Безпеки це не хвилює. Має відбутися хоча би обговорення, хоча би обмін думками. Може, є еволюція в позиціях наших партнерів. Нам це важливо знати, тим більше за умов, коли в рамках так званого треку між Волкером і Сурковим фактично нічого не відбувається. Вони не зустрічалися з кінця січня цього року».

Жодного конструктиву від російської делегації дипломат не очікує, але передбачає жваву дискусію. Ідея, яка підніматиметься на засіданні та над реалізацією якою працює Постійне представництво України при ООН, - формування миротворчої місії ООН на Донбасі.

Основна перешкода, яка стоїть на заваді навіть обговоренню цієї ідеї, - поведінка Росії. Зараз російські дипломати знаходять причини взагалі про це не говорити, каже Єльченко.

Я думаю, що до середини літа нам навряд чи слід чекати початку роботи над мандатом такої операції

«Спочатку, напередодні виборів президента, вони говорили, що повернуться до цього питання після виборів. Потім була версія про інавгурацію Путіна, мовляв, зараз це не на часі, бо це - складне політичне питання, яке буде мати якісь внутрішні наслідки для Росії. Зараз говорять про Чемпіонат світу з футболу. Всім цим вони показують, що до серйозної розмови на цю тему не готові. Я думаю, що до середини літа нам навряд чи слід чекати початку роботи над мандатом такої операції».

Навіть якщо Росія піде на цю розмову, про щось домовитися буде складно, каже посол.

«Ми вважаємо, що сторони конфлікту це - Україна і Росія, а Росія категорично так не вважає. Отже, виходить, що потрібна згода України і Росії, а Росія каже: "ні, наша згода не потрібна, будь ласка, йдіть розмовляйте з ватажками ДНР, ЛНР". Якщо вони погодяться, то ми не будемо заперечувати. Але ж ми всі прекрасно розуміємо, хто, що і як контролює».

Аби обійти опозицію Росії в Радбезі, можна винести це питання на розгляд Генеральної Асамблеї ООН. Але цей шлях є доречним для юридичних питань, не таких як відправлення озброєної місії, каже Єльченко.

«Таким чином, вирішувалося питання про створення спеціальної комісії, яка розслідувала злочини в Сирії або про звернення до міжнародного суду ООН. Це було Косово. Інші конфлікти. Це були суто юридичні питання. А тут йдеться про створення миротворчої місії. Ця місія дорого коштує. Вона має фінансуватися з бюджету ООН. Рішення Генасамблеї не буде обов’язковим для виконання. Отже, як мені здається, нічого, крім морального задоволення, це не принесе. Я не скажу, що це шлях в нікуди. Це можна застосовувати і, можливо, ми колись прийдемо до цього. Але це не є шлях до практичної реалізації ідеї президента України про створення і розташування на території Донбасу миротворчої присутності ООН».

Організацій нібито і багато, але жодна не підходить з тих чи інших причин

Існує варіант сформувати миротворчу місію не в рамках ООН, а іншої регіональної організації, яка, втім, буде діяти під мандатом ООН. Таких прикладів в історії миротворчих операцій в світі чимало. Але у випадку України, говорить дипломат, важко знайти таку організацію.

«Якщо це НАТО, зрозуміло, що Росія це заблокує. Говорили про ЄС, але в ЄС немає своїх військових сил. Так, ЄС може надати спостерігачів у складі якоїсь іншої місії, але ЄС як організація просто фізично і технічно не здатна самостійно провести миротворчу операцію. СНД, ШОС (Шанхайська організація співробітництва – Г.А.) чи ОДКБ (Організація договору колективної безпеки чи «Ташкентський пакт» - Г.А.), - зрозуміло, це не підходить ані нам, ані нашим партнерам. Організацій нібито і багато, але жодна не підходить з тих чи інших причин».

У тому ж випадку, якщо Росія раптом погодиться на створення миротворчої місії ООН і це рішення буде затверджено в Радбезі, виникне проблема її формування, говорить Єльченко.

«Яка країна дасть своїх людей, своїх солдатів, своїх військових, по суті в середину військової ситуації, де стріляють, де важка зброя? І це навіть не Африка. Це танки. Це гармати. Це "Гради". Хто туди піде воювати? Звичайно, що цього не буде».

Єдине, чого не вистачає, це готовності і згоди Росії припинити постачання зброї, боєприпасів, людей, грошей

Можливо, і не потрібно ніяких рішень Радбезу. Головне, аби Росія прийняла рішення закінчити конфлікт.

«Правильно пан Волкер сказав – єдине, чого не вистачає, це готовності і згоди Росії припинити постачання зброї, боєприпасів, людей, грошей і всього іншого. Як тільки Росія на це погодиться, конфлікт миттєво припиниться. Так, залишиться безліч проблем. Але ми їх зможемо врегулювати. Головне, щоб припинила своє втручання Росія».

Дивіться також: 42-й Український фестиваль пройшов у Нью-Йорку. Відео