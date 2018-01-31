В США критикують недолугий кремлівський перелік, до якого увійшли і вороги Путіна

Подібність між "Кремлівським переліком", виданим міністерством фінансів США та переліком журналу Forbes найбагатших росіян в 2017 році не є співпадінням, повідомляє BuzzFeed.

Прес-секретар міністерства фінансів США підтвердив BuzzFeed News, що опублікований "Кремлівський перелік" було зроблено користуючись рейтингом Forbes 200 найбагатших бізнесменів Росії в 2017 році.

Поряд з друзями Путіна, до переліку увійшли і його супротивники, наприклад брати Олексій та Дмитро Ананьєви, бізнес яких було захоплено, пише BuzzFeed.

На місці Кремля, я б не чмихав стосовно переліку, що є в публічному доступі

Через таку подібність, багато спостерігачів назвали перелік недолугим і підготованим поспіхом.

Аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд повідомляв, що, за його даними, співробітники міністерства фінансів готували інший перелік, який керівництво, на останньому етапі схвалення, не врахувало.

"Перелічивши весь російський уряд, президентську адміністрацію та російських мільярдерів адміністрація Трампа зашкодила і зробила посміховисько з санкцій США стосовно Росії та CAATSA. Я цього і боявся. Виглядає, немов Трамп отримає вказівки від Путіна", - зазначив Аслунд у Twitter.

Екс-високопосадовець Держдепу Деніел Фрід так прокоментував схожість "Кремлівського переліку" з рейтингом Forbes: "мене це дивує, так як у мене є причини вважати, що адміністрація серйозно ставилась до цього звіту і провела перевірку з метою складання серйозного переліку владної структури Путіна".

"З причин, які я не розумію, (адміністрація) обрала інший шлях", - наголосив він в коментарі Atlantic Council. Фрід, однак, сподівається, що в таємному переліку, який надало міністерство фінансів США Конгресу, є більше чіткості.

"На місці Кремля, я б не чмихав стосовно переліку, що є в публічному доступі, тому що, через настрої в Конгресі, в Сполучених Штатах та в Європі, якщо Росія продовжить втручатись до наших виборів та європейських виборів, проведена робота не буде марною", - наголосив Фрід.

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