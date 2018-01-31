Сенатори очікують пояснень від адміністрації Трампа з санкцій проти Росії

20 сенаторів-демократів звернулись листом до держсекретаря США Рекса Тіллерсона.

В листі демократи висловили занепокоєння тим, що адміністрація Трампа не запровадила нові санкції, передбачені "Законом про протидію суперникам Америки шляхом санкцій" (CAATSA). Закон було прийнято шість місяців тому переважною більшістю голосів у Конгресі

В листі сенатори нагадали, що закон було розроблено у відповідь на втручання Росії до виборів в США 2016 року і продовження агресії Росії в Україні. Закон має на меті стримувати майбутню агресивну поведінку Росії.

"Без запровадження нових санкцій у рамках повноважень, наданих CAATSA, США залишились вразливими до різкіших дій російського уряду на листопадових виборах до Конгресу США", - йдеться в листі.

Це посилює занепокоєність, що політика адміністрації Трампа стосовно Росії не повною мірою відображає наміри Конгресу, викладені в законодавстві

Сенатори позитивно відгукнулись про дії адміністрації з поновлення санкційних переліків у рамках вже існуючих санкцій, накладених через вторгнення Росії до України і незаконну анексію Криму, а також розширення санкцій у рамках переліку Магнітського.

"Все ж, в рамках нового закону про розширення санкцій нічого зроблено не було, - наголосили сенатори. - Це посилює занепокоєність, що політика адміністрації Трампа стосовно Росії не повною мірою відображає наміри Конгресу, викладені в законодавстві".

Адміністрація Трампа має поінформувати Комітет Сенату з міжнародних відносин про причини того, чому не було накладено санкції, передбачені у восьми положеннях нового законодавства, йдеться в листі.

Зокрема, сенатори хочуть отримати пояснення, чому не було введено нові санкції в рамках повноважень, наданих адміністрації з протидії діяльності Росії в сфері кібербезпеки, протидії порушенням прав людини, передачі зброї та військових матеріалів до Сирії, поширенню корупційних впливів. Закон надає урядові повноваження вводити санкції проти осіб, які провадять діяльність з певними оборонними та розвідувальними установами Росії, намагаються обійти санкції, а також обмежувати втілення Росією нафтових проектів, діяльність фінансових установ та участі в приватизації російських підприємств.

Вчорашня заява Держдепартаменту, на думку сенаторів, не надіслала чіткий сигнал Росії, що США готові запровадити вторинні санкції проти тих, хто порушує санкційний режим по відношенню до оборонного та розвідувального комплексів Росії.

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