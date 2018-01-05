В справі Саакашвілі бракує доказів - грузинські експерти про вирок екс-президенту

Рішення грузинського суду заочно засудити екс-президента країни Міхеїла Саакашвілі до трьох років ув'язнення було неоднозначно сприйняте в Грузії.

Президент Грузії Ґеорґій Марґвелашвілі відмовився прямо коментувати вирок, однак зазначив, що не вважає обґрунтованим переслідування Саакашвілі за його рішення прийняте на основі конституційного права президента на помилування.

Маємо серйозну проблему з верховенством права

Саакашвілі звинувачують у зловживанні службовими повноваженнями, коли він, перебуваючи на посаді президента Грузії, достроково помилував чотирьох затриманих співробітників поліції, засуджених за вбивство співробітника банку Ґірґвілані.

"Маємо серйозну проблему з верховенством права", - сказав Ґіорґі Мшвенієрадзе з неурядової організації Грузинські демократичні ініціативи в коментарі "Голосу Америки" стосовно вироку Саакашвілі.

"Не йдеться про зміст конкретного помилування, але про той факт, що президент комусь щось пообіцяв", - наголошує Мшвенієрадзе.

"Я особисто знаю цю справу і в ній бракує доказів, - стверджує активіст, - немає прямих свідчень, скажімо, що президент Саакашвілі давав комусь обіцянку. Є непрямі заяви, що хтось комусь сказав і президент щось казав. Це – не доказ. Якщо б докази існували, то справу не розглядали в рамках статті про зловживання повноваженнями".

Наразі, питання того, як прокуратура довела свої звинувачення

"Важко сказати наскільки політично заангажованим є це рішення", - зазначила президент Transparency international в Грузії Ека Ґіґаурі в окремому інтерв’ю "Голосу Америки".

"З одного боку, існує виключне право президента надавати помилування. З іншого – прокуратура заявляє, що президент пообіцяв помилувати підозрюваного в обмін на певні свідчення. Наразі, залишається питання того, як прокуратура довела свої звинувачення", - стверджує Ґіґаурі.

Рішення "зачіпає колишнього президента і тут не мусить залишатись питань без відповіді", - наголошує Ґіґаурі.

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