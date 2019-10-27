Як світ реагує на вбивство лідера ІДІЛ

Президент США Дональд Трамп повідомив у неділю вранці, що лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді загинув під час рейду американського спецназу у Сирії. Світ по-різному відреагував на цю подію.

США

Прихильники Дональда Трампа вважають вбивство аль-Багдаді перемогою президента США.

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що загибель лідера ІДІЛ є "даниною рішучості президента Дональда Трампа".

Тоді як кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден оприлюднив заяву, де віддав належне американському війську та розвідці:

"Я вітаю наш спецназ, нашу розвідку, усіх наших сміливих військових професіоналів з тим, що здійснили правосуддя над терористом Абу аль-Багдаді".

"ІДІЛ лишається загрозою для американського народу, і ми повинні продовжувати тиснути, щоб не допустити перегрупування "Ісламської держави" та їхніх позроз на адресу США", - зазначив Байден.

НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберґ заявив у Твітері:

"Заява США щодо операції проти Абу Бакр аль-Багдаді є надзвичайним кроком у наших зусиллях проти міжнародного тероризму. НАТО лишається відданим боротьбі проти нашого спільного ворога ІДІЛ".

Росія

У Росії не певні у достовірності заяви про вбивство аль-Багдаді.

Офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков на одному з державних телеканалів заявив: "Міноборони Росії не має достовірної інформації про проведення американськими військовими операції … із чергового "знищення" колишнього лідера ІДІЛу Абу Бакр аль-Багдаді".

А Костянтин Косачов, голова комітету Ради Федерації з міжнародних питань сказав: "Лідера "Ісламської держави" знищували не раз. … Також протидія тероризму є значно важчим завданням за фізичне знищення їхніх лідерів, навіть найбільш непримиримих".

Туреччина

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган написав у Твітері:

"Вбивство ватажка ІДІЛ є переломним моментом у нашій спільній боротьбі проти тероризму. Туреччина продовжуватиме підтримувати антитерористичні зусилля, як і раніше".

У іншому твіті Ердоган додав, що Туреччина заплатила велику ціну у боротьбі з тероризмом. До списку терористів він додав, серед інших, Курдські збройні формування у Сирії. Курди боролися на боці США проти ІДІЛу, утім Анкара вважає їх терористами.

Ірак

Уряд Іраку оприлюднив офіційну заяву, в якій повідомив про роль іракських сил у спецоперації.

"Віддана команда активно працювала понад рік, Служба Національної розвідки Іраку змогла точно визначити місце, де переховувався терорист Абу Бакр аль-Багдаді, у сирійській провінції Ідліб. Після цього американські сили, у координації зі Службою Національної розвідки Іраку провели операцію, що призвела до ліквідації терориста аль-Багдаді".

"Іракські збройні сили та розвідка продовжуватимуть працювати з партнерами Іраку по коаліції, щоб неустанно переслідувати терористів "Ісламської держави" та щоб побороти їхню ідеологію".

Іран

Міністр інформації Ірану Джавад Азарі-Джагромі у Твітері звинуватив США у причетності до створення "Ісламської держави":

"Невелика справа. Ви просто вбили своє створіння", - відреагував міністр інформації Ірану.

Речник Іранського уряду Алі Рабіех'ї написав у Твітері: "Вбивство Багдаді не покінчить із ІДІЛ та їхньою ідеологією …, яка була створена та розквітала з допомогою регіональних нафтових доларів". Пізніше, як повідомляють ЗМІ, він видалив це повідомлення.

Франція

Президент Еммануель Макрон написав у Твітері:

"Смерть аль-Багдаді є сильним ударом проти "Ісламської держави", але це лише чергова сходинка. З нашими партнерами у міжнародній коаліції боротьба продовжується, щоб нарешті перемогти цю терористичну організацію. Це наш пріоритет на Близькому Сході", - зазначив Макрон.

А міністерка оборони Франції Флоренс Парлі додала:

"Я вітаю наших американських союзників з цією операцією. Мої думки сьогодні з усіма жертвами того безумства, яке здійснював Багдаді та злочинці, що його наслідували".

Британія

Прем’єр-міністр Борис Джонсон оприлюднив заяву у Твітері:

"Смерть Багдаді є важливим моментом у нашій боротьбі проти тероризму. Однак битва проти зла «Ісламської держави» ще не завершена. Ми працюватимемо з нашими партнерами по коаліції, щоб покінчити із вбивчою, варварською діяльністю ІДІЛу раз і назавжди", - написав глава британського уряду.

Ізраїль

Прем’єр-міністр Ізраїллю Біньямін Нетаньягу оприлюднив заяву:

"Я б хотів привітати президента Трампа із вражаючим досягненням, що призвело до вбивства голови ("Ісламської держави") аль-Багдаді. Це відображає нашу спільну рішучість, Сполучених Штатів та усіх вільних країн, щоб побороти терористичні організації та терористичні держави. Цей успіх є важливим переломним моментом, але кампанія ще попереду".

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