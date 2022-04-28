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Норман Наймарк: Це ганьба. Визнання дій Росії в Україні геноцидом матимемо не лише правові, а й моральні наслідки
Чому російські солдати в Україні поводяться в Україні із такою жорстокістю, вбиваючи, катуючи та ґвалтуючи місцеве населення? Чи доцільно дії російських солдат в Україні визнавати геноцидом? І якщо так, то які наслідки – не лише правові, а й моральні – це матиме для винних у цьому злочині та для Росії загалом?
Про це «Голос Америки» поспілкувався із професором Стенфордського університету Норманом Наймарком, провідним дослідником геноцидів й історії Східної Європи й Росії. Він є автором книги «Сталінські геноциди», яка, зокрема досліджує Голодомор та інші злочини сталінського режиму проти українців, та «Геноцид: Світова історія».
Тетяна Ворожко: Чи вважаєте ви, що ми можемо вважати злочини російських солдатів в Україні геноцидом?
Норман Наймарк: Мені здається, що насправді зарано говорити. Можна простежити багато ознак того, що в Україні може відбуватися геноцид, але те, як міжнародне право визначає геноцид, як більшість істориків говорить про нього – ми боїмося, що це станеться або що це вже відбувається, проте доказів ще немає. Люди їх збирають, Міжнародний кримінальний суд, Державний департамент США, ЄС, ОБСЄ збирають докази.
Т. В.: Чому, на вашу думку, російські солдати, за звинуваченнями, вчиняють так, поводяться настільки жорстоко по відношенню до українців?
Н. Н.: Відповідь можна знайти в багатьох царинах, одна з них – справді жахлива пропаганда Москви, не лише з 24 лютого, а взагалі з 2013-2014 років, де українці зображені по телебаченню, у радіо тощо як, цитую, «нацисти», «неонацисти», «фашисти». Така пропаганда, таке приниження українців і перетворення їх на божевільних неонацистів усотується й має вплив. Це один момент.
Я деякий час вивчав Східний фронт, російський контрнаступ на Німеччину, узяття Берліна. Можемо ще говорити про Чечню, Сирію, навіть про грузинську війну. Є така собі російська манера воювати. І ця російська манера надає солдатам певну свободу й навіть спонукає їх чинити звірства проти мирного населення, поки офіцери часом дивлять в інший бік, генерали не звертають уваги, а політичне керівництво заперечує будь-яку відповідальність. Тож ми маємо певну манеру війни, яка притаманна росіянам, і ті трупи, розкидані в Бучі, певним чином не є дивиною. Випадкові вбивства, зґвалтування, крадіжки, катування й інші злочини – усі ці дії не обов’язково велять чинити згори, але вони, безперечно, допускаються керівництвом. І, наскільки нам відомо, військове керівництво їм ніяк не протидіє. Отже, є російська манера воювати.
Т. В.: Чого вони цим намагаються досягти – не взагалі, а саме в Україні?
Н. Н.: Мені знову ж таки не зовсім зрозуміло, чи є в цієї російської манери воювати мета. Це навмисно чи вони просто не приділяють достатньої уваги тому, що коїться з цивільними? Думаю, що, мабуть, трохи й того, і іншого. Вони явно прагнуть деморалізувати населення. Вони хочуть, щоб українці здалися. Вони хочуть, щоб вони боялися. І вони, імовірно, сподіваються, що українці вимушені будуть відступити на такі позиції, звідки доведеться захищатись. Отже, з одного боку, усе це справді служить меті нападу на українців, це явно воєнний злочин і суперечить міжнародному праву.
З іншого боку, я вважаю, що деякі зі злочинних дій є випадковими, не думаю, що всі вони були заплановані. Трапляється, що під час війни люди чинять звірства. Проте у випадку з Росією це відбувається занадто часто, це надто часто відбувається в Україні, і це межує з більшою й більшою кількістю злочинів проти людства й відсутністю відповідальності з боку російської військової й політичної влади, коли вони переконалися б, що їхня армія поводиться відповідно до міжнародного права.
Т. В.: Ви також вивчали сталінські геноциди в Україні. Чи бачите ви якийсь зв’язок між тим, що робив Сталін в Україні, і тим, що робить Путін сьогодні?
Н. Н.: Так, у ширшій історичній перспективі, на жаль, росіяни прагнули позбавити українців їхнього права на національність, норовили придушити це відчуття самобутності, що є в українців, українську культуру, українську мову, здатність українців самовиражатися як нація. І це сягає не тільки Сталіна. Звісно, Голодомор 1932-1933 років є одним із жахливих прикладів прямого удару по українській нації, який, я вважаю й стверджував, є геноцидом.
Утім, це тягнеться здавна, ще з імперських часів, за правління Миколи І й Олександра ІІ, коли, як вам і всім добре відомо, українцям не дозволяли публікувати рідною мовою, виражати власну окремішність. Велика частина української інтелігенції була змушена покинути Російську імперію й відправитись до Австро-Угорської, щоб продовжити розвивати українську національну історію й культуру. Тож корінням це сягає далекого минулого, не кажучи вже про спроби Росії стримати незалежне утворення під назвою Україна.
Утім, Радянський період – це особливо – передусім 30-ті й сталінська диктатура – неприємний період у сенсі ударів Росії по українцям. Не лише Голодомор, страшне знищення українських селян, але й напади на українську інтелігенцію. Українські письменники, мислителі, історики, учителі, яких переслідували й в багатьох випадках знищували через їхні спроби продовжити українське національне мислення.
Т. В.: Раніше ви казали, що заперечення геноциду є його частиною. Це те, що відбувається й сьогодні?
Н. Н.: Я переконаний, що це один із наших страхів. Коли ми звинувачуємо росіян у військових злочинах й у скоєнні геноциду, як президент Байден і як президент Зеленський це роблять, отримуємо заперечення. Це не просто заперечення, а свого роду обернення зі словами «Ні, ми не ті, хто вчиняє геноцид, ви самі вчиняєте його». І тому маємо свого роду подвійне заперечення, коли звинувачують свого супротивника в тому, що самі зробили. І це дуже лякає. Ми ще багато не знаємо, особливо про Маріуполь і що там коїться. Чому там братські могили, хіба це не захоронення жертв російської агресії? Вони це заперечують. Вірити не можна, адже вони заперечують усе, а потім звинувачують українців у вчиненні геноциду росіян у Донецьку та Луганську, що є абсолютною нісенітницею. То як можна їм вірити, коли вони кажуть, що немає братських могил і це все просто звичайне кладовища, розумієте? Я думаю, що це страшні часи, коли я міркую про те, що зробили росіяни, що вони, можливо, накоїли, а ми просто не знаємо. Занадто багато чого ми не знаємо.
Утім, як я вже сказав, відповідальні органи роблять усе можливе, аби зібрати докази. Якщо ви підете до міжнародного суду, що, я сподіваюся, станеться, і росіяни будуть визнані винними за ці дії, ви повинні будете мати добрі докази, ви повинні будете бути хорошими слідчими, ви повинні будете зібрати всі матеріали, які можете, зі свідченнями очевидців тощо. І зараз це відбувається.
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Т. В.: Чому, як ви вважаєте, важливо визнати це геноцидом? Які юридичні, а може й моральні наслідки таке рішення матиме для Росії?
Н. Н.: Є низка різних міжнародних злочинів, за які росіян можна вважати винними в Україні, військові злочини й злочини проти людства. Агресивна війна є тяжким злочином, який вони вчинили. Ми маємо пам’ятати, що нацисти були страчені в Нюрнберзі насамперед за агресивну війну більш ніж за будь-які інші злочини.
Є люди, які вважають, і деякі міжнародні юристи думають так також, що геноцид є злочином над злочинами, тобто найгіршим з усіх міжнародних злочинів. Мені здається, що це одна з причин, чому люди хочуть переконатися, що росіян звинувачують саме в геноциді, бо в певному сенсі знищення самобутності групи людей, а саме це лежить в основі геноциду, є найжахливішим злочином, який тільки можна собі уявити. Це несе за собою певну ганьбу, яка видається могутнішою, ніж воєнні злочини, злочини проти людства й агресивна війна. Це здається нам потужнішим.
Чи обов'язково геноцид потужніший? Ні, насправді, згідно з міжнародним правом, це всі жахливі злочини й люди можуть бути засуджені за них до тюремного ув’язнення чи чогось іншого. Але геноцид, як ви знаєте, набув особливого значення для всіх нас, особливо з огляду на Голокост, те, що сталося з євреями, на сучасну історію з Боснією й Руандою. Тому я вважаю, що саме з цієї причини ми зосереджуємося на геноцидові. Якщо ви подивитеся конвенцію ООН, там сказано, що країни-члени повинні щось зробити, аби зупинити це, проте це не так. Немає, як ви знаєте, ніяких зобов’язань.
Отже, це слово несе скоріше свого роду моральну силу. Ви можете згадати, що під час того, що відбувалося в Боснії й Руанді, люди не хотіли вимовляти слово на літеру «г», вони не хотіли говорити слово «геноцид», тому що відчували, що коли вони скажуть це – і під «вони» я маю на увазі Державний департамент Сполучених Штатів – коли ми скажемо «геноцид», то ми повинні будемо щось робити. Утім, насправді, на мою думку, це знов-таки більше моральний імператив, ніж міжнародне право чи міжнародні конвенції.
Голос Америки провів серію інтерв'ю з західними істориками та мислителями стосовно війни Росії проти України. Інтерв'ю з Кирилом Говоруном про роль РПЦ в розпалюванні війни в Україні, майбутнє «депутінізації» свідомості росіян дивіться тут. Дивіться також: Енн Епплабаум: Чому Путін, як колись Сталін, так боїться України. Інтерв’ю
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Палата представників США розглядатиме законопроект про ленд-ліз для України
Палата представників США у четвер розглядатиме законопроект про ленд-ліз – програму, що дозволить Вашингтону простіше та швидше надсилати військову допомогу Україні. Законопроект дозволить США надавати Україні зброю, техніку, боєприпаси та продукцію подвійного призначення за пришвидшеною процедурою.
Законопроєкт фактично дозволяє США віддавати в борг або лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами експортного контролю. Використана військова техніка може бути списана, а оплата за знищену техніку може не стягуватися. Законопроект був представлений ще у січні на тлі повідомлень про підготовку Москви до введення військ в Україну.
На думку очільника Комітету з правил Палати представників Джима Макгаверна, Конгрес «має нагоду надіслати Путіну чіткий меседж про те, що Україна матиме ресурси для боротьби проти російського вторгнення стільки, скільки потрібно». Макгаверн розповідає, що під час Другої Світової війни програма ленд-лізу допомогла США надати допомогу в розмірі 50-ти мільярдів доларів понад 30 країнам по всьому світу, забезпечивши постачання як танків, літаків, кораблів і зброї, так і одягу, хімікатів та продовольства.
Ця програма стала відома як арсенал демократії, і сьогодні вона є такою ж важливою, як і тоді.Очільник Комітету з правил Палати представників Джим Макгаверн
«Законопроект спрощує для адміністрації президента укладання договору ленд-ліз безпосередньо з Україною та забезпечить військову техніку, необхідну для захисту вразливого мирного населення від російського військового вторгнення», - заявляє Джим Макгаверн.
Розгляд Палатою представників законопроекту відбувається на фоні загострення наступу російських сил на сході України та заяв в Радбезі ООН про руйнування українських міст, воєнні злочини та порушення прав людини під час повномасштабної війни Росії проти України.
Збільшення темпів поставок призведе до порятунку життів.конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрик
«По суті, ленд-ліз усуває бюрократичну тяганину. І це дає Президенту та його адміністрації набагато більше гнучкості, коли справа доходить до поставок зброї», - говорить конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрик в інтервʼю кореспондентці Голосу Америки Катерині Лісуновій. Він зауважує, що ленд-ліз може значно пришвидшити процес надання Україні допомоги. «Йдеться про швидкість та збільшення темпів допомоги та надання військових систем», - заявляє Фіцпатрик.
На важливості закону про ленд-ліз наголосив під час слухань в Комітеті з правил Палати представників і конгресмен-демократ Дін Філліпс: «Цей законопроект спрощує процеси надання адміністрацією в позику чи оренду оборонних одиниць Україні та іншим країнам Східної Європи на наступні два роки. Це робиться, звільняючи адміністрацію від положень закону, які тепер обмежують термін користування позиченим обладнанням лише п’ятьма роками, а також від погашення витрат за орендоване чи позичене устаткування». За його словами, закон не створить нової програми, бо право оренди вже закріплено в законі, а сприяє швидкому забезпеченню України необхідною зброєю.
Це [ленд-ліз] надає Україні ще один важливий спосіб отримання необхідної зброї для боротьби.конгресмен-демократ Дін Філліпс
Востаннє програма діяла під час Другої світової війни, коли американська військова допомога вирушала супротивникам нацистської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден планує передати до Конгресу запит на збільшення допомоги Україні а також законопроект, який розширить можливості уряду США вилучати активи російських олігархів та спрямовувати кошти, отримані від таких активів, на допомогу Україні.
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Microsoft повідомив про "руйнівні та неослабні" кібернапади, що супроводжують агресію РФ проти України
З початку нового вторгнення шість діячів, пов'язаних з Росією, провели більше 237 кібероперацій проти України, включаючи руйнівні напади, що загрожують добробуту цивільних осіб і супроводжуються шпигунством та розвідувальними діями, йдеться у звіті щодо кібернападів на Україну, опублікованому компанією Microsoft.
В компанії зауважили - використання Росією кібернападів пов'язане і інколи безпосередньо співпадає в часі з військовими операціями проти послуг та установ, що обслуговують цивільних. Microsoft вказав на те, що російські військові провели ракетний обстріл телевежі в Києві 1 березня в той самий час, як російські діячі розпочали кібернапад проти основної мовної компанії України. 13 березня, йдеться у звіті, російські військові почали напади на атомні об'єкти в той же час, як росіяни викрили дані з установи, що опікується атомною безпекою.
Найбільше занепокоєння компанії викликали майже 40 нападів на сотні систем в Україні. Більше 40% таких руйнівних атак були націлені на організації в секторах критичної інфраструктури.
Microsoft тісно співпрацює з посадовцями українського уряду та приватними компаніями над виявленням загроз для українських мереж, додали в звіті.
Байден ініціює план, що дозволить спрямувати активи російських олігархів на допомогу Україні
Президент США Джо Байден планує передати до Конгресу запит на збільшення допомоги Україні а також законопроект, який розширить можливості уряду США вилучати активи російських олігархів та спрямовувати кошти, отримані від таких активів, на допомогу Україні. Таке оголошення очікується під час звернення Байдена в четвер, повідомили в Білому домі.
"Президент Байден надішле пропозицію всеохопного пакету законодавства, який посилить спроможності уряду Сполучених Штатів з притягнення до відповідальності російського уряду та російських олігархів за війну, яку президент Путін розв'язав проти України", - йдеться в повідомленні.
В Білому домі зауважили, що робота з відслідковування та замороження російських активів вже триває. Країни ЄС повідомляють про замороження активів на суму більш ніж 30 мільярдів доларів, включаючи човни, гелікоптери, нерухомість та предмети мистецтва на суму майже 7 млрд дол.
США запровадили санкції і заблокували судна та літаки на суму, що перевищує мільярд доларів а також заморозили сотні мільйонів доларів представників російських еліт на банківських рахунках у США. Іспанія, як повідомляє Міністерство юстиції США, заарештувала яхту вартістю 90 млн дол., що належить підсанкційному російському олігарху Віктору Вексельбергу. В Білому домі також наголосили на нещодавніх санкціях США проти мережі організованої Костянтином Малофєєвим, яка, за звинуваченнями, використовується для ухилення від санкцій.
Німецький парламент підтримав постачання важкого озброєння Україні
Німецький парламент ухвалив заяву про постачання важкого озброєння Україні, підтримавши зміну в політиці, яка відбулася з рішенням відправити танки до Києва на початку цього тижня.
За заяву проголосували 586 з 693 присутніх депутатів, повідомляє сайт бундестагу. 100 депутатів проголосували проти, 7 утрималися.
Німеччина пропонує використовувати таку схему: країни Східної Європи зможуть передавати озброєння Україні, а дефіцит цих озброєнь їм згодом компенсує Німеччина. Крім того, необхідно прискорити поставки важкої зброї, йдеться у заяві.
У Німеччині на американській авіабазі «Рамштайн» 26 квітня відбулося засідання міжнародної Консультативної групи з питань оборони України, яку скликав міністр оборони США Ллойд Остін. Участь у заході взяли керівники оборонних відомств понад 40 країн світу.
Ллойд Остін заявив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ США, їхні союзники та партнери зобов’язалися надати Україні обладнання на понад 5 млрд дол. За підсумками засідання міністр оборони США сказав, що Німеччина відправить до України 50 зенітних систем Gepard, Канада 8 броньованих машин, Велика Британія додаткові зенітні системи.
Міністр оборони України Олексій Резніков брав участь у засіданні на авіабазі «Рамштайн» (Німеччина).
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