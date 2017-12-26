Росія має доступ до біометричних даних американців? - розслідування пов'язало технології ФБР з російською компанією

Відповідно до низки документів та показів свідків, програмне забезпечення для аналізу відбитків пальців, яке використовується ФБР та численними іншими правоохоронними установами США містить код створений російською компанією АО "ПАПИЛОН", яка має близькі стосунки з Кремлем. На це вказує розслідування оприлюднене BuzzFeed News.

"Дані твердження викликають побоювання, що російські хакери зможуть отримати доступ до чутливої біометричної інформації мільйонів американців, або навіть загрожувати комп'ютерним системам служб національної безпеки та правоохоронної системи США", - наголошує стаття BuzzFeed News.

Як відзначає матеріал, французька компанія Safran, яка у 2009-му році виграла тендер ФБР на програмне забезпечення для роботи з біометричними даними, у 2008-му отримала ліцензію на використання програмного коду створеного російською компанією АО "ПАПИЛОН".

​До того ж, угода між французькою та російською компанією відзначала, що сторони забов'язуються тримати факт співпраці у таємниці.

Угода, яка передбачала надання росіянами оновлень для програмного продукту аж до кінця 2013-го року, також окремо відзначала, що росіяни гарантують, що наданий ними код не містить жодних можливостей для зламу, або контролю ззовні.

Матеріал не вказує, чи наявний російський код у програмному забезпеченні все ще використовується урядовими агенціями США.

Видання відзначає, що керівники французької компанії наголошували на таємності угоди із росіянами.

АО "ПАПИЛОН" відкрито говорить про багаторічну співпрацю з ФСБ на своєму сайті.

У ФБР виданню повідомили, що все програмне забезпечення, яке використовується агенцією, пройшло необхідну перевірку.

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