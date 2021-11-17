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США, ЄС звернулись до Азербайджану та Вірменії

На фото: Прапори ЄС біля будівлі штаб-квартири організації у Брюсселі

США закликали Вірменію та Азербайджан негайно вдатись до конкретних кроків для зменшення напруги та уникнення подальшого загострення. Відповідна заява державного секретаря США Ентоні Блінкена розміщена на сайті зовнішньополітичного відомства США.

У Вашингтоні висловили глибоке занепокоєння з приводу повідомлень про бойові дії, та закликали сторони до прямих та конструктивних переговорів.

"Як відзначається у заяві спів-голів Мінської групи від 15-го листопада, останнє загострення напруги між Вірменією та Азербайджаном підкреслює необхідність у досягненні шляхом переговорів, загального та тривалого вирішення усіх наявних питань щодо конфлікту у Нагірному Карабаху", - відзначає заява.

У середу Євросоюз закликав Вірменію та Азербайджан розвести війська та дотримуватись узгодженої раніше угоди про припинення вогню.

Як повідомляється в заяві ЄС, глава Євроради Шарль Мішель обговорив ситуацію, з лідерами Азербайджану та Вірменії Ільхамом Алієвим і Ніколом Пашиняном, закликавши сторони до негайної деескалації.

При цьому Євросоюз підтвердив свою готовність до співпраці з обома сторонами для подолання давньої напруженості у відносинах між ними.

Нагадаємо, що у вівторок Вірменія та Азербайджан погодилися на припинення вогню на кордоні після того, як Москва закликала їх зупинити зіткнення – найбільш кровопролитні після минулорічної війни через Нагірний Карабах, в результаті якої загинули щонайменше 6500 людей.

У статті використано матеріали Reuters, Російської служби "Голосу Америки", "Німецька хвиля".

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