"Хочу поговорити про Україну та Крим". Делегація законодавців США їде до Росії

Група законодавців, які представляють Республіканську партію, планують відвідати Росію наприкінці цього тижня, в рамках переговорів «високого рівня» між двома країнами. Програма візиту, можливо, включатиме зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє видання The Hill.

Сенатор-республіканець Ричард Шелбі повідомив журналістів в понеділок, що він запросив сенаторів Стіва Денса, Джона Туна, Джона Кеннеді, Джеррі Морґана, Джона Говена та конгресвумен Кей Ґрейнджер приєднатись до делегації.

Шелбі повідомив, що група візьме участь в «зустрічах високого рівня», однак, наголосив, що розклад ще узгоджується.

«Впевнений, що у нас будуть зустрічі високого рівня ... (Росія), часом, може бути супротивником. Однак, з ними, гадаю, як з Китаєм та іншими потрібно говорити. Шукати спільний ґрунт». Так Шелбі прокоментував майбутній візит журналістам.

Коли його запитали про можливість зустрічі з Путіним, Кеннеді сказав, що «її намагаються організувати», однак, він не був певен, що це вдасться.

«Я хочу поговорити про втручання Росії до наших виборів, до Brexit, до виборів Макрона, до виборів Меркель і Бог знає ще скількох виборів. Я хочу поговорити про Україну. Я хочу поговорити про Крим. Я хочу поговорити про Сирію», - відповів Кеннеді на запитання журналістів про те, про що він хотів би поговорити з Путіним, якщо зустріч вдасться організувати.

Кеннеді також додав, що він хотів би поговорити про російську економіку.

Радник з національної безпеки США Джон Болтон планує відвідати Росію цього тижня, щоб обговорити можливість проведення зустрічі між Трампом та Путіним, яка, за повідомленнями ЗМІ, може відбутись наступного місяця.

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