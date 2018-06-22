Вершбоу: «велика угода» Трампа з Росією це ілюзія

Президент Трамп знову почав піднімати ідею проведення саміту з Володимиром Путіним. Трамп, за ознаками, далі переконаний в тому, що йому вдасться укласти велику угоду з Росією, тільки потрібно, щоб він опинився сам-на-сам у кімнаті з російським президентом.

Велика угода це велика ілюзія, - заявив колишній посол США в Росії, Південній Кореї та НАТО Александер Вершбоу в оглядовій статті, опублікованій у виданні The Washington Post.

Ми всі хотіли б зупинити процес погіршення відносин США з Москвою. Але саме бажання це ще не досить, каже науковий співробітник Центру стратегії і безпеки при Atlantic Council. Досягнення кращих взаємин не можна буде досягнути шляхом ігнорування наших розбіжностей чи зради суверенних країн, як це ймовірно зробив Трамп, говорячи про Україну на нещодавньому саміті G7 в Канаді. Нам необхідно дотримуватися наших принципів і наполягати на змінах у поведінці Росії, яка призвела до нинішньої ситуації.

Незаконною анексією українського Криму, пише Вершбоу, веденням неоголошеної війни в східній Україні та окупацією значних частин Грузії та Молдови, путінська Росія подерла на шматочки посібник міжнародних правил і непохитно встановила себе в ролі ревізіоністської сили, підвашивши основи співробітництва щодо європейської безпеки. У Сирії, Путін не тільки веде війну проти «Ісламської держави», але підтримує режим Асада і надає стратегічні можливості Ірану, посилюючи загрозу Ізраїлю.

Незаконною анексією українського Криму, веденням неоголошеної війни в східній Україні та окупацією значних частин Грузії та Молдови, путінська Росія подерла на шматочки посібник міжнародних правил

Коротко кажучи, Путін визначає інтереси Росії, які протилежні західним і не зацікавлений піти на компроміси стосновно питань, які нас цікавлять. Його ворожість мотивована, понад усе, внутрішньою політикою. Москва боїться припливу західних ідей і цінностей й їх потенціалу заразити саму Росію і остаточно підірвати режим. Це означає, що Путін і його пропагандистська машина надалі пориюватимуть ідею Росії під облогою, Росії, яка ставить опір ворожому русофобському Заходу, який прагне послабити Росії радже, ніж шанувати її як величну силу.

Ментальність перебування під облогою, вказує Вербоу, залишатиметься політикою Росії на найближче майбутнє, осікльки система Путіна не здатна пропонувати процвітання чи поліпшення життєвих умов без запровадження фундаментальних реформ – реформ, які передбачатимуть більший рівень лібералізації режиму, ніж Путін уважав би безпечнм.

За таких умов, нам треба забути про фантазію великої угоди з Путіним на користь стратегічної терпимості. Це не означає, що ми маємо бути пасивними. Не можна забувати про те, що відбувається в східній Україні, наголошує Вершбоу.

Нам треба забути про фантазію великої угоди з Путіним, а думати про стратегічну терпимість. Це не означає, що ми маємо бути пасивними. Не можна забувати про те, що відбувається в східній Україні

Можливо нам доведеться чекати до відходу від влади Путіна перед тим, як можна буде встановити справжніх кращих відносин з Москвою. Це не означає, що саміт з Путіним не повинен відбутися протягом наступних місяців. За словами Вершбоу, це не повинна бути тільки якась фотосесія. Трамп має сказати Путіну, що нашим урядам необхідно опрацювати реалістичні сподівання перед тим, як визначити дату саміту. Він має координувати плани з нашими союзниками і Конгресом, підтримку і солідарність яких можуть зміцнити нашу позицію на переговорах з Москвою.

Досягнення домовленості з Росією не перетворить наші відносини, але це може припинити погіршення взаємин і створити місце для вирішення складніших питань, таких як виведення російських сил із східної України. Це, вважає Александер Вершбоу, може суперечити інстинктам Путіна в такий спосіб підготовлятися до саміту, але результати будуть набагато більш суттєвими, аніж те, чого було досягнуто в Сінгапурі.

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