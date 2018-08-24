Болтон: США допоможуть Україні протистояти втручанню Росії до виборів

“Ми з президентом Порошенком домовилися які спільні кроки США і Україна можуть здійснити, щоб запобігти втручанню Росії в українські вибори", - заявив радник національної безпеки США Джон Болтон, виступаючи на прес-конференції в Києві.

Така співпраця може відбуватись з залученням правоохоронних органів, наголосив високопосадовець.

"Ми можемо робити це по лінії правоохоронних органів, через інші механізми. Це загроза, з якою вже зіткнулися низка країн Заходу. Ми чітко роз’яснили (росіянам) нашу позицію. Тож ми готові працювати разом з українським урядом, щоб не допустити такого втручання”.

Санкції проти Росії будуть залишатись доки Росія не змінить своєї поведінки

Виступаючи перед пресою в Україні Болтон відзначив, що для нього є честю брати участь в святкуваннях з нагоди незалежності. "Не кожного року я можу відзначати два Дні незалежності за один рік". Він наголосив на підтримці України з боку США, зокрема з питання невизнання незаконної анексії Криму Росією а також відзначив поступ України на шляху вступу до НАТО, однак, зауважив, що Україні ще багато потрібно зробити в цій сфері.

Болтон також запевнив, що санкції проти Росії будуть залишатись доки Росія не змінить своєї поведінки. Він нагадав, що США нещодавно запровадили нові санкції проти Росії, пов'язані з використанням нею хімічної зброї в Солсбері.

Окремо, високопосадовець США звернувся до питання енергетичної незалежності. Він закликав уряд України розглянути альтернативи поставкам природного газу з Росії, а також запросити компанії США дослідити запаси газу.

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