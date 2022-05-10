Члени Всесвітньої організації охорони здоров’я ухвалили резолюцію, яка може закрити регіональний офіс в Росії

Члени Європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я ухвалили у вівторок, 10 травня, резолюцію, яка може призвести до закриття регіонального офісу Росії та призупинення зустрічей у країні у відповідь на її вторгнення в Україну.

Спеціальна сесія Європейського регіону ухвалила резолюцію, підтриману Україною та Європейським Союзом: 43 представники країн проголосували "за", 3 - "проти" (Росія, Білорусь, Таджикистан) і 2 утрималися.

Прихильники вважають важливим політичним кроком ізоляцію Москви і заявляють, що вони намагаються уникнути будь-якого серйозного впливу на систему охорони здоров’я Росії. У резолюції йдеться про "надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я" в Україні та вказується на масові жертви, а також ризики хронічних та інфекційних захворювань, які виникли внаслідок військових дій Росії.

Посланник Росії Андрій Плутницький виступив проти резолюції та заявив, що він "вкрай розчарований".

Ми вважаємо, що це величезний момент шкоди для системи глобальної охорони здоров’я, – сказав він на зустрічі членів і вищих посадових осіб ВООЗ.

Дехто критикує резолюцію ВООЗ, заявляючи, що вона є недостатньо жорсткою. Дипломати повідомили Reuters, що вони припинили намагання відсторонити Росію від членства у виконавчому комітеті ВООЗ через юридичні та технічні проблеми, хоча члени можуть спробувати заморозити право голосу Росії на великій зустрічі пізніше цього місяця.

Москва називає свої дії з 24 лютого "спеціальною військовою операцією" з роззброєння України та позбавлення її від того, що вона називає антиросійським націоналізмом, розпалюваним Заходом. Україна та Захід кажуть, що Росія розпочала неспровоковану загарбницьку війну.

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