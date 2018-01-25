175 років ув’язнення – вирок лікарю в США за сексуальні домагання до спортсменок

Раніше Ларрі Нассар визнав свою провину





Колишнього лікаря американської збірної зі спортивної гімнастики Ларрі Нассара засудили до 175 років тюремного ув'язнення після того, як він визнав себе винним у сексуальних домаганнях по відношенню до спортсменок, в тому числі неповнолітніх.

Суддя в штаті Мічиган винесла вирок у середу. У листопаді Нассар визнав провину у 10 випадках замаху на злочин сексуального характеру першого ступеня.



Раніше, він уже був засуджений до 60-річного тюремного терміну за зберігання дитячої порнографії.



З тих пір, як 16 січня в суді міста Лансінґ, штат Мічиган, почалися слухання щодо винесенню вироку, свідчення дали близько 160 жертв Нассара.

У їх числі були олімпійські чемпіонки Сімона Байлс, Ґеббі Даґлас і Маккейла Мароні, які заявили, що Нассар здійснював домагання по відношенню до них в ході медичних оглядів.



Багато жертв звинувачують американську асоціацію спортивної гімнастики USA Gymnastics в ігноруванні і приховуванні їх скарг в спробі уникнути негативного висвітлення в ЗМІ.



Три високопоставлені члени правління організації в понеділок подали у відставку під тиском критики. У березні подали у відставку президент і виконавчий директор організації.



54-річний Нассар працював лікарем американської збірної на чотирьох Олімпіадах, а також був лікарем жіночих команд Університету штату Мічиган і займав пост професора в Коледжі медицини при цьому університеті.

Через кілька годин після винесення вироку Нассару, ректор університету Лу Анна Саймон, також під тиском, подала заяву про відставку, яку Рада директорів закладу прийняла.

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