Американське видання заявило про докази фінансування із США досліджень щодо коронавірусу в лабораторії в Ухані

Американське розслідувальне видання The Intercept пише про отримання від уряду США документів, які наводять подробиці щодо фінансування американською організацією досліджень щодо коронавірусу в лабораторії китайського міста Ухань. Документи було отримано за запитом у відповідності до Закону США про свободу інформації.

Як відзначається, один із грантів від фінансованої урядом США американської організації EcoHealth Alliance стосувався спроб проаналізувати тисячі отриманих від летючих мишей зразків біоматеріалів на предмет нових коронавірусів та обстеження людей, які працювали з живими тваринами.

Один із експертів, які прокоментували виданню отримані документи, назвав їх "дорожньою картою дуже ризикованих досліджень, які могли призвести до нинішньої пандемії".

"Грант на дослідження коронавірусу у летючих мишей, надав організації EcoHealth Alliance загалом 3,1 мільйона доларів, включно із 599 000 тисяч, які Уханський інститут вірусології використовував для визначення та змін коронавірусів, які могли б інфікувати людей. Навіть до пандемії, чимало науковців були занепокоєні щодо потенційних загроз, які пов'язані із подібними експериментами. Грантова пропозиція визнавала деякі із загроз: “Польові дослідження включають найвищий ризик контакту із SARS та іншими CoVs, під час роботи у печерах із високою концентрацією летючих мишей та можливістю вдихання фекального пилу", - пише видання.

У виданні відзначають, що "найближчим родичем SARS-CoV-2, який викликає Covid-19, є вірус, який мають летючі миші, що робить цих тварин предметом пильного інтересу дослідників, які намагаються зрозуміти витоки пандемії".

Раніше розслідування походження COVID-19, яке ініціював конгресмен-республіканець Майкл Маккол, вказало на наявність підстав для припущень, що пандемія виникла через витік генетично модифікованого вірусу з інституту вірусології в китайському місті Ухань.

Натомість, як повідомили ЗМІ, нове розслідування американської розвідки про походження COVID-19 не дало однозначного підтвердження ні версії про передачу вірусу людині від тварини, ні версії про його витік з лабораторії.

Інформація видання The Intercept накладається на попередні заяви провідного експерта США з інфекційних хвороб Ентоні Фаучі, який відкидав, що Америка фінансувала дослідження, які зробили деякі віруси більш смертоносними та легше поширюваними (т.з мутація із набуттям функції - прим. ГА).

"Документи чітко вказують, що заяви директорки Національного інститут здоров'я Френсіс Коллінз, директора Національного інститут алергії та інфекційних хвороб Ентоні Фаучі про те, що Національний інститут здоров'я не підтримував досліджень щодо мутацій із набуттям функції або потенціалу щодо посилення пандемічного патогену в Уханському інституті вірусології є неправдивими", - пише про отримані виданням документи Річард Ібрайт, професор хімії та хімічної біології Університету Рутгерса у США.

Критики Фаучі у США називають повідомлення The Intercept доказом брехні з боку урядового експерта. Його критикували за буцімто часту зміну рекомендацій щодо боротьби із пандемією. Сам Фаучі заявляв, що озвучувані ним рекомендації віддзеркалюють наявні на даний момент наукові дані.

"Сюрприз сюрприз - Фаучі знову брехав а я був правий щодо фінансування його установою досліджень щодо кронавірусу в Ухані", - твітує сенатор-республіканець Ренд Пол, один із провідних критиків Фаучі у США.

У липні видання The New York Times повідомило, що переважна більшість американців довіряє інформації щодо коронавірусу від урядових організацій. Зокрема 68% опитаних вважали, що Фаучі надає поради щодо пандемії, які заслуговують на довіру.

У статті використано матеріали The New York Times, The Intercept.

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