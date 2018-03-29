Сі Цзіньпін мусив забути про пиху, щоб "повернути Китай у гру" в Кореї – The New Yorker

Лідер КНДР Кім Чен Ин та його дружина Лі Соль Чжу отримали помпезний та церемоніальний прийом в Китаї, який включав почесну варту, бенкет і переговори з президентом КНР Сі Цзіньпіном в урочистому залі прийомів, пише американське видання The New Yorker.

Зустріч лідерів Північної Кореї та Китаю стала визначною подією для регіону.

Кім не полишав країну і не зустрічався з іншими лідерами держави з часу його приходу на посаду більше шести років тому. Хоча він залежить від торгівлі та зброї Китаю, Кім не приставав на заклики Пекіна припинити ядерну програму.

Однак, в неділю, Кім таємно зайшов у свій броньований потяг і поїхав через кордон з Китаєм, щоб зустрітись з найбільш впливовим лідером в Азії.

Запросивши Кіма до Китаю, Сі мав відкласти свою пиху і розчарування для того, щоб повернутись до переговорного процесу, над яким Китай швидко втрачав контроль.

«Сі Цзіньпін не той лідер, який відсторониться і чекатиме що буде», - говорить Бонні Ґлейзер, спеціаліст з питань Азії у Center for Strategic and International Studies.

«Поставши імператором Китаю двадцять першого століття, він вразливий до цього питання, тому має займати активну позицію не тільки намагаючись повернути Китай назад у гру після змін на Корейському півострові, а також і для просування китайських інтересів», - твердить експерт.

Для експертів з питань Кореї мотивація Кіма не є очевидною. Оптимісти вважають, що тепер, коли Кім досяг цілей в ядерній програмі, він може звернути увагу до економічного зростання. Хоча деталі зустрічі Кіма та Сі не розкриваються, офіційний китайський звіт містить положення, що «соціалістичне будівництво КНДР входить у новий історичний період». Можливо, Північна Корея готує економічні реформи, які є важливими для співпраці з Китаєм.

Песимісти вважають такі погляди наївними і твердять, що Кім прагне вмовити Південну Корею зменшити співпрацю зі США.

Кім та Сі трохи змінили фактори, які визначатимуть потенційну зустріч Північної Кореї та США – за столом переговорів, чи на полі бою

«Одним елементом цього є те, що вони відчувають тиск санкцій. Рада Безпеки ООН фактично наклала санкції на сто відсотків зовнішньої торгівлі Північної Кореї. Це безпрецедентно. Також їх непокоїть, що США можуть зробити щось безглузде. Я думаю, справді є такі побоювання», - сказав Віктор Ча, колишній директор з питань Азії Ради з національної безпеки США.

Якою б не була мотивація Кіма, політика Китаю ускладнила позицію Трампа, який хотів би бачити віддалення Пекіна від Пхеньяна, зазначає видання. Кім та Сі трохи змінили фактори, які визначатимуть потенційну зустріч Північної Кореї та США – за столом переговорів, чи на полі бою. Гра лише починається. Ми ще побачимо рукостискання.

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