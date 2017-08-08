Кремль заплатить і за Крим, і за ілюзії щодо Трампа (огляд преси)

Америка лягла на операційний стіл - експерт «Газети по-українськи»

Росія втрачає надію на легалізацію своїх загарбань, стверджує експерт «Газети по-українськи». Кремлю потрібно кардинально переглядати політику. Для нього існує зараз два варіанти – починати широкомасштабне вторгнення чи перейти до дипломатичного врегулювання в Україні. Судячи з коментарів перших осіб Росії – вони розгублені, тому спробують відступити. Однак, про те, чи зважиться Путін на загострення, стане зрозуміло наприкінці серпня–на початку вересня. Про йдеться в статті «США почали холодну війну з Росією».

А в публікації «Кремль заплатить і за Крим, і за ілюзії щодо Трампа» «Газета по-українськи» пише, що Америка лягла на операційний стіл. Вирішила позбутися в організмі чужорідного тіла і переналаштувати свою міжнародну життєдіяльність. Вже очевидно, що і колективний Захід, і світовий порядок, які тримаються на США, зазнають істотних змін. І вони загрожують зруйнувати Росію, яка десятиліттями виживала за рахунок антизахідної мобілізації і використання західних ресурсів, а зараз втрачає можливість отримувати ці ресурси при повній нездатності компенсувати їх власними. Спроба втручання в американські вибори після анексії Криму є другою стратегічною помилкою Кремля. Чим саме це втручання виявилося небезпечним для Росії, пише «Газета по-українськи».

Газета «Україна молода» інформує, що імпортне вугілля продовжує прибувати на українські електростанції. Після того, як розвантажили дві баржі з ПАР та готуються прийняти третю, остаточно домовлено про закупівлю 700 тисяч тонн вугілля зi США. Однак, як зазначає видання, американське вугілля, яке має убезпечити українців від диктату Москви та гарантувати проходження опалювального сезону, може розбалансувати енергетичний комплекс країни. Докладніше про це видання пише в матеріалі «Троянські баржі».

Газета «День» стверджує, що зараз проект Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» створюється як типово колоніальний. Україна сприймається винятково як територія, населена неписьменними аборигенами, де цивілізовані росіяни, поляки, інші європейці мають створити музей для туристів із усього світу. Але ж насправді саме українці мають створити тут музей та меморіал, і не для туристів, а для своїх дітей – школярів і студентів, котрі приходитимуть сюди для того, щоб осмислити власне минуле й поміркувати над власним майбутнім. На цьому газета наголошує в публікації «Бабин Яр... як плацдарм для «русского мира».

Американські інвестори зацікавилися видобутком золота в Україні, зокрема на Закарпатті. Вони готові вкласти близько 100 мільйонів американських доларів у розробку стратегії розвитку родовища й підготовку нової інфраструктури з використанням сучасного обладнання. Газета «Сегодня» зацікавилась, чи є інвестиції в золото перспективними для економіки України. Так, журналісти переконані, що коли американські інвестиції стануть результативними, це стане позитивним сигналом для інших іноземних компаній, які можуть також зацікавитися реалізацією аналогічних проектів в інших областях України. Тим більше, за оцінками геологів, поклади золота, крім Закарпаття, є в Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Також експерти «Сегодня» наголошують, що крім золота, в Україні є також запаси залізних, марганцевих, титанових, цирконієвих і деякої кількості хромових і нікелевих руд, які можуть бути цікаві для реалізації інвестпроектів. Стаття називається «На Закарпатті може з'явитися клондайк».

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