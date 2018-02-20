Американський винищувач залишився без баків для пального і налякав японських рибалок

Як повідомляє американське видання Air Force Times з посиланням на заяву американських військових, у вівторок внаслідок надзвичайної ситуації, американський винищувач на півночі Японії змушений був скинути зовнішні баки для пального просто в озеро, на якому у цей час рибалили місцеві мешканці.

Інцидент стався на озері Оґавара поблизу бази ВПС Місава, яку використовують японські та американські військові. Рибалки, які тоді перебували на озері, розповіли, що баки, які впали у 100 метрах від них підняли величезні стовпи води і неабияк їх налякали. Наразі оцінюється обсяг шкоди озеру, яке є традиційним місцем риболовлі. На поверхні озера утворилась пляма від пального.

Пілот ухвалив рішення скинути зовнішні баки з пальним після загоряння двигуна літака. Йому вдалося без проблем повернути літак на базу.

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