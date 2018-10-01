Мін'юст США судиться з Каліфорнією через закон про нейтралітет у мережах

Міністерство юстиції США в неділю ввечері подало до суду на Каліфорнію через новий закон про нейтралітет у мережах. Це відбулося через годину після того, як губернатор Джеррі Браун підписав найсуворішим законопроект про мережевий нейтралітет країни, повідомляє видання The Hill.

Нове законодавство штату Каліфорнія забороняє постачальникам послуг Інтернету сповільнювати швидкість веб-сайту, блокуючи доступ до певних веб-сайтів та вимагаючи додаткової плати за великі веб-сайти, такі як Netflix та Facebook.

У судовому позові говориться, що каліфорнійський законопроект є «незаконним і антиспоживацьким», оскільки він суперечить «дерегуляційному підходу до Інтернету» федерального уряду.

Міністр юстиції Джефф Сешнс заявив у неділю, що федеральний уряд має виключні повноваження у сфері торгівлі між штатами і зокрема, з питань мережевого нейтралітету.

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