Ілона Маска викликали до суду у США

Комісія з цінних паперів США надіслала повістку до суду в Tesla Inc (TSLA.O) стосовно планів голови компанії Ілона Маска зробити Tesla приватною, тобто викупити її акції у інших власників. Також сумніви викликала заява Маска про те, що фінансування цього процесу вже забезпечене.

"Я вважаю, що це найкращий шлях. В якості публічної компанії ми вразливі до диких коливань цін на акції, що може сильно відволікати усіх працівників Tesla її акціонерів", - написав Маск згодом у своєму корпоративному блозі на сайті Tesla.

Кілька акціонерів компанії подали до суду на Ілона Маска. На їх думку, метою Маска було спровокувати зростання ціни акцій.​

7 серпня Маск писав у пості в Twitter, що планує викупити акції Tesla по 420$ за одиницю.

Після цього акції компанії на біржі одразу ж підскочили з 340 до 370$. Це дало початок розслідуванню Комісії з цінних паперів. Комісія запросила підтвердження про те, чи насправді заплановане фінансування викупу акцій було забезпечене заявленими фінансовими ресурса.

Кілька акціонерів компанії подали до суду на Ілона Маска. На їх думку, метою Маска було спровокувати зростання ціни акцій.

Ймовірно, що твіт Маска порушив американське законодавство з забезпечення фінансування у випадку коли інвестори введені в оману. В понеділок, 12 серпня, адвокати Маска заявили, що є приводи вірити, що у Маска справді було фінансування, але, можливо, він перебільшив, називаючи його "забезпеченим".

Раніше Маск писав, що Суверенний фонд Саудівської Аравії може профінансувати викуп акцій Tesla, які знаходяться у вільному обігу. "Саудівський Суверенний фонд неодноразово до мене звертався", - писав Маск у пості в Twitter. Він підтвердив, що у фонду є "достатній капітал".

Якщо Комісія встановить, що заяви Маска про забезпечене фінансування були маніпулятивними та неправдивими, йому загрожують звинувачення у шахрайстві і карна справа

Втім, за словами Маска, він проводить переговори не тільки з цією організацією, а й з іншими інвесторами. Зараз Маску належить тільки 20% акцій Tesla. 10 серпня Суверенний фонд Саудівської Аравії, який контролює принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, викупив від 3 до 5% акцій Tesla загальною ціною близько $2 млрд.

Якщо Комісія з цінних паперів США встановить, що заяви Маска про забезпечене фінансування були маніпулятивними та неправдивими, йому загрожують звинувачення у шахрайстві і карна справа.

Нагадаємо, що у червні Маск завив, що в рядах співробітників Tesla був виявлений зрадник. Він стверджує, що зловмисник робив "прямі зміни в коді" внутрішніх систем і передавав дані третім особам.

Голова Tesla розіслав всім співробітникам електронного листа на цю тему, справжність якого підтвердили телеканалу CNBC кілька співробітників компанії. У посланні Маск стверджував, що неназваний співробітник пішов на такий крок через те, що не отримав підвищення на роботі. Шпигун зізнався в саботажі. При цьому Маск не виключає, що у витоку даних могли бути зацікавлені "брокери з Волл-Стріт", "нафтогазові компанії" і конкуренти з більших автоконцернів.

Маск нагадав, що деякі традиційні виробники автомобілів занижували дані про шкідливі викиди, а значить вони, можливо, "готові обманювати і іншими способами".

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