Новітню зброю для протидії Росії отримали військові США у Європі - ЗМІ

Американські військові у Європі отримали оновлені колісні бойові машини "Страйкер", які зазнали відчутних модифікацій на основі вивчення манери ведення бойових дій російських військових в Україні. Про це повідмоляє американське видання Military Times.

Новий "Страйкер" споряджений 30-міліметровою гарматою та дистанційно керованим стрілецьким модулем. Машина також зазнала модифікацій лінії приводу та корпусу.

Раніше видання Stars and Stripes повідомляло, що посилення вогневої міці "Страйкера" напряму пов'язане із занепокоєнням, що бойові машини армії США поступаються аналогічній техніці збройних сил Росії.

Відзначалось, що 30-міліметрова гармата, якою нині озброєний "Страйкер" має посилити пряму вогневу підтримку піхотинців у протистоянні з ворожою піхотою. Гармата здатна вести точну стрільбу на відстані у понад 2000 метрів та використовувати амуніцію, яку використовують і бойові гелікоптери "Апач".

У серпні 2017-го року видання Popular Mechanics також писало, що оновлені "Страйкери" можуть бути споряджені дистанційно керованими протитанковими ракетнами комплексами "Джавелін".

"Новий план посилення вогневої міці "Страйкера" видається хорошим і дає машині змогу гідно протидіяти загрозам високого рівня. У випадку війни половина "Страйкерів" може нищити ворожі танки (та практично все інше - від будівель до гелікоптерів) за допомогою ракет "Джавелін", а інша - косити БМП супротивника, засоби ППО та ін. цілі за допомогою 30-міліметрової гармати", - писали у Popular Mechanics.

Водночас видання критикувало броню бойової машини, загалом відомої здатністю добре захищати екіпаж. Відзначалось, що армія США розглядала використання систем активного захисту для надолуження відставання у цій сфері.

"Вогнева міць значно посилилась, а от броня бажає кращого. Броньована бойова машина "Страйкер" може бути легко знищена 125-міліметровими гарматами російських танків T-90 та T-72Б3М, а її броня може бути пробита протитанковими ракетами та гарматами БМП-2, БМП-3 та БРТ-82/87. Вона також уразлива до артилерійської шрапнелі".

"Армія розглядає варіант захисту "Страйкерів" за допомогою систем активного захисту, подібних до ізраїльської системи "Трофі", яка поєднує радар міліметрового діапазону та кільце кінетичних перехоплювачів на броні машини, які збивають ракети та снаряди на підльоті до машини. Порівняно легка активна система захисту, вагою близько тонни, може надати захист, співставний зі сталевою бронею вагою 30 або більше тонн", також відзначали у виданні.

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