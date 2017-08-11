Війна з КНДР була б катастрофічною – міністр оборони США

Про це заявив Джим Маттіс відповідаючи на запитання журналіста про можливі людські втрати у випадку ядерної конфронтації

Міністр оборони США Джим Маттіс прокоментував погрози Північної Кореї здійснити атаку на острів Гуам, вказавши на те, що потенційний ядерний інцидент «був би катастрофічним».

Про це глава Пентагону заявив у розмові з кореспондентами на заході в місцевості Mountain View в Каліфорнії. Відповідаючи на запитання про можливі людські втрати у випадку ядерної конфронтації, Маттіс заявив:

«Мій портфель, моя місія, моя відповідальність полягають у тому, щоб мати військові варіанти, у разі необхідності. Проте, в даний момент, це держсекретар Тіллерсон, посол Гейлі, отож, як ви бачити, американські зусилля очолені дипломатами, зосереджені на дипломатії і отримують дипломатичні результати. Трагедія війни добре відома. Вона не потребує іншого окреслення, крім того, щоб визнати, що вона буде катастрофічною», - заявив міністр Маттіс.

На відміну від тону президента Трампа, який заявив, що США з «вогнем і люттю» відповідатимуть на дії КНДР, міністр оборони Маттіс наголосив, що шлях попереду буде дипломатичним, і повторив важливість одностайного рішення Ради Безпеки ООН запровадити економічні санкції проти Північної Корея.

Останніми днями відносини США і КНДР різко загострилися. Пхеньян заявив про можливість ракетного удару по американській військовій базі на острові Гуам.

Президент Трамп, у свою чергу, сказав, що, можливо, його заява про «вогонь і лють» для КНДР не була досить жорсткою.

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