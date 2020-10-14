Зеленський підтвердив зустріч в МІ-6, але заперечив повідомлення ЗМІ про теми розмов

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що під час дводенного візиту до Великої Британії 7-8 жовтня зустрічався з представниками британської Таємної служби розвідки відомої як МІ-6.

Офіційне підтвердження стало відповіддю на появу в українських засобах масової інформації повідомлень, що на неоголошеній зустрічі в Лондоні буцімто йшлося про витоки інформації з вищих кіл української влади та про інші внутрішні загрози для національної безпеки України.

У спеціальному роз’ясненні, поширеному ввечері 13 жовтня на офіційній президентській сторінці в інтернеті, заперечено, що обговорювалися теми, які в Україні викликали гострі дискусії.

У нас була зустріч в офісі МI-6. На жаль, не всю інформацію я можу говорити.

Зокрема часопис «Дзеркало тижня», посилаючись на неназвані джерела, наголосив, що на тій зустрічі з української сторони окрім Зеленського був керівник Служби безпеки України Іван Баканов, але не було, як сказано, представників офісу президента.

Часопис стверджував, що темами обговорення була ситуація з «атаками на антикорупційні органи в Україні», становище на сході та дії Росії, та «обговорення персон з оточення Володимира Зеленського» у зв’язку з «витоками інформації» з України.

Але в офіційній відповіді сказано, що президент в МІ6 обговорював насамперед проблему дезінформації та фальшивих новин.

Також від імені Зеленського українським ЗМІ порадили «ретельніше перевіряти інформацію, яку вони публікують».

В повідомленні процитовано відповідь президента журналістам під час його перебування в Одесі 13 жовтня: «У нас була зустріч в офісі МI-6. На жаль, не всю інформацію я можу говорити. Тобто це державницькі справи. Я прочитав про те, що пишуть про склад цієї зустрічі. По-перше, там був інший склад на цій зустрічі».

Зокрема президент сказав, що у розмовах йшлося про діяльність в Україні засобів масової інформації, які фінансуються «не тільки українцями».

Згідно з повідомленням Володимир Зеленський сказав журналістам, що в Україні надзвичайно важливими для державної безпеки є «питання захисту свободи та захисту інформації», а також «створення незалежних ЗМІ».

Служба МІ-6 про зустріч з українськими посадовцями не повідомляла.

МІ-6 відповідає за зовнішню розвідку і своїми головними завданнями називає антитерористичні операції, боротьбу з ворожими діями інших держав та захист від загроз в кіберпросторі.

Згідно з офіційним твердженням МІ-6 «допомагає іншим країнам, з якими ми поділяємо цінності демократії, міжнародних законів та загальних прав людини».

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