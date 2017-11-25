Верховний суд Зімбабве: «встановлення військового контролю в країні не було державним переворотом»

В суботу Верховний суд Зімбабве виніс рішення, що встановлення військового контролю в країні, що змусило президента Роберта Муґабе подати у відставку, було законним актом.

Це дуже важливе рішення, оскільки збройні сили країни наполягали, що їх дії не були державним переворотом.

Суд заявив, що збройні сили вдалися до цього заходу, щоб запобігти захопленню влади людьми з оточення Муґабе і запевнити, що особи, які не були обрані на посади, не перебрали виконавчих функцій.

Верховний суд виніс рішення після майже сорока років авторитарного правління Муґабе. Президентську присягу склав новий лідер Зімбабве Еммерсон Мнангагва. Муґабе подав у відставку у вівторок після інтенсивного тиску з боку збройних сил і правлячої партії.

Мнангагва буде президентом протягом решти терміну Муґабе, після чого в середині наступного року відбудуться нові вибори, які, за словами нового президента, будуть «демократичними».

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