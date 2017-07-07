Розпочалася зустріч Трампа і Путіна за зачиненими дверима

Перша зустріч Дональда Трампа в якості президента США з російським колегою Володимиром Путіним розпочалася.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Трамп сказав Путіну: «Для мене честь бути з Вами».

Путін відповів. «Мені приємно особисто з Вам зустрітися. Я надіюся, що наша зустріч принесе результати».

Трамп відмовився відповісти на запитання кореспондента про втручання Росії у президентські вибори, внаслідок яких він прийшов до влади, але сказав Путіну, що «Ми очікуємо на багато позитивних речей для Росії і США»,

За зустріччю пильно стежитимуть: лідери розходяться у поглядах щодо низки питань закордонної політики від України до Сирії і Північної Кореї. У четвер Трамп звинуватив Росію у дестабілізації України.

Чиновники розвідки США неодноразово заявляли, що Путін доручив хакерам провести масштабну операцію зламу комп’ютерів на користь перемоги на американських президентських виборах у 2016 році Дональда Трампа.

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