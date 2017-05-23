Жодних доказів змови штабу Трампа та Кремля не знайдено за рік - Білий дім

Хоча розслідування ведеться вже рік, досі немає доказів змови між Росією та виборчим штабом Трампа і що президент ніколи загрожував джерелам ровідки чи поширенню інформації між розвідувальними агенціями

В адміністрації США вважають, що сьогоднішні свідчення колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана у Комітеті Палати представників з розвідки вказали на відсутність доказів змови між представниками виборчого штабу Дональда Трампа та Кремлем. Про це йдеться у заяві поширеній Білим домом.

"Сьогоднішні слухання підтверджують те про що ми вже давно говорили: хоча розслідування ведеться вже рік, досі немає доказів змови між Росією та виборчим штабом Трампа і що президент ніколи загрожував джерелам ровідки чи поширенню інформації між розвідувальними агенціями, також ми дізнались, що навіть директор ЦРУ в адміністрації Барака Обами вважає витоки конфіденційної інформації "жахливими", а тих, хто стоїть за ними, необхідно "вистежити", - йдеться у документі.

Як відомо у ході виступу у Палаті представників Конгресу США, Джон Бреннан неодноразово наголосив, що отримав достатню кількість розвідувальних даних щодо контактів представників штабу Трампа із Росією, щоб вважати обґрунтованим проведення розслідування з даного приводу з метою встановити того, чи були ці контакти порушення законодавства США. При цьому він заявив, що висновки про характер контактів не належать до його компетенції.

Бреннан також заявив, що на основі тих даних, які були доступні йому на посаді директора ЦРУ не можна було би робити висновок про існування змови між штабом Трампа та Кремлем. Бреннан також засудив публікацію ЗМІ "зливів" інформації з боку чиновників США.

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