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Джастін Трюдо приєднався до Дня вишиванки у Twitter

Borys Wrzesnewskyj Twitter post on Vyshyvanka Day

Всесвітній день вишиванки відзначають кожного третього четверга травня. Люди організовують концерти, конкурси, вечорниці, ярмарки та інші заходи, але основною акцією є одягнути вишиту сорочку на роботу, навчання чи на вулицю.

"Ідея зародилася у 2006 році і належить одній із студенток Чернівецького національного університету Лесі Воронюк. Її надихнув одногрупник, який завжди ходив на пари у вишиванках", - пише "Дзеркало тижня".

У Палаті представників Парламенту Канади, місцеві ліберальні парламентмері одягнули вишиванки разом з Арсенієм Яценюком та послом України у цій країні. До святкування приєднався і міністр іновацій Канади, Навдіп Бейнс.

День вишиванки підтримав ретвітами і сам прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо! Завітайте на його профайл за доказами ;)

Вишиванки рясніли і за стінами Парламенту Канади.

Святково причепурились українці британського Ковентрі.

Вітання з міста Рочестер у штаті Нью-Йорк.

Канадський міністр у справах імміграції, біженців та громадянства з'явився у вишиванці на відео в мережі Facebook, у якому говорить про важливість багатокультурної Канади і про свою підтримку України й українських канадців:

Справжніми послами "Дня вишиванки" стали українські дипломати!

У Бразилії...

В Австрії.

Посольства США і USAID приєдналися до святкування Дня вишиванки:

Працівники канадського посольства теж проявили солідарність із українцями:

Розмаїття вишитих сорочок прикрасило вулиці італійської столиці:

Відзначали свято і в Азії:

Українці, що живуть у Туреччині, спеціально до Всесвітнього дня вишиванки підготували оригінальне відео:

Багато українських компаній долучилися до акції "Одягни вишиванку", серед них - київський офіс славнозвісного Grammarly:

Прикметно, що подекуди День вишиванки не обмежиться сьогоднішнім днем.

У канадському Вінніпезі місцева українська громада закликає відзначати і у суботу.

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    Аліна Голіната-Слота

    На "Голосі Америки" з 2016-го року. До того працювала у сфері маркетингу. В Україні вивчала журналістику, у США - гуманітарні науки. Цікавиться еволюцією традиційних ЗМІ, соціальними медіа, трендами і проблемами вищої освіти, гендерними питаннями. Висвітлює цікаві історії неординарних людей.

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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