Джастін Трюдо приєднався до Дня вишиванки у Twitter

Всесвітній день вишиванки відзначають кожного третього четверга травня. Люди організовують концерти, конкурси, вечорниці, ярмарки та інші заходи, але основною акцією є одягнути вишиту сорочку на роботу, навчання чи на вулицю.
"Ідея зародилася у 2006 році і належить одній із студенток Чернівецького національного університету Лесі Воронюк. Її надихнув одногрупник, який завжди ходив на пари у вишиванках", - пише "Дзеркало тижня".
У Палаті представників Парламенту Канади, місцеві ліберальні парламентмері одягнули вишиванки разом з Арсенієм Яценюком та послом України у цій країні. До святкування приєднався і міністр іновацій Канади, Навдіп Бейнс.
День вишиванки підтримав ретвітами і сам прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо! Завітайте на його профайл за доказами ;)
Вишиванки рясніли і за стінами Парламенту Канади.
Святково причепурились українці британського Ковентрі.
Вітання з міста Рочестер у штаті Нью-Йорк.
Канадський міністр у справах імміграції, біженців та громадянства з'явився у вишиванці на відео в мережі Facebook, у якому говорить про важливість багатокультурної Канади і про свою підтримку України й українських канадців:
Справжніми послами "Дня вишиванки" стали українські дипломати!
У Бразилії...
В Австрії.
Посольства США і USAID приєдналися до святкування Дня вишиванки:
Працівники канадського посольства теж проявили солідарність із українцями:
Розмаїття вишитих сорочок прикрасило вулиці італійської столиці:
Відзначали свято і в Азії:
Українці, що живуть у Туреччині, спеціально до Всесвітнього дня вишиванки підготували оригінальне відео:
Багато українських компаній долучилися до акції "Одягни вишиванку", серед них - київський офіс славнозвісного Grammarly:
Прикметно, що подекуди День вишиванки не обмежиться сьогоднішнім днем.
У канадському Вінніпезі місцева українська громада закликає відзначати і у суботу.
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