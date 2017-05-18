Джастін Трюдо приєднався до Дня вишиванки у Twitter

Всесвітній день вишиванки відзначають кожного третього четверга травня. Люди організовують концерти, конкурси, вечорниці, ярмарки та інші заходи, але основною акцією є одягнути вишиту сорочку на роботу, навчання чи на вулицю.

"Ідея зародилася у 2006 році і належить одній із студенток Чернівецького національного університету Лесі Воронюк. Її надихнув одногрупник, який завжди ходив на пари у вишиванках", - пише "Дзеркало тижня".

У Палаті представників Парламенту Канади, місцеві ліберальні парламентмері одягнули вишиванки разом з Арсенієм Яценюком та послом України у цій країні. До святкування приєднався і міністр іновацій Канади, Навдіп Бейнс.

День вишиванки підтримав ретвітами і сам прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо! Завітайте на його профайл за доказами ;)

Вишиванки рясніли і за стінами Парламенту Канади.

Святково причепурились українці британського Ковентрі.

Вітання з міста Рочестер у штаті Нью-Йорк.

Канадський міністр у справах імміграції, біженців та громадянства з'явився у вишиванці на відео в мережі Facebook, у якому говорить про важливість багатокультурної Канади і про свою підтримку України й українських канадців:

Справжніми послами "Дня вишиванки" стали українські дипломати!

У Бразилії...

В Австрії.

Посольства США і USAID приєдналися до святкування Дня вишиванки:

Працівники канадського посольства теж проявили солідарність із українцями:

Розмаїття вишитих сорочок прикрасило вулиці італійської столиці:

Відзначали свято і в Азії:

Українці, що живуть у Туреччині, спеціально до Всесвітнього дня вишиванки підготували оригінальне відео:

Багато українських компаній долучилися до акції "Одягни вишиванку", серед них - київський офіс славнозвісного Grammarly:

Прикметно, що подекуди День вишиванки не обмежиться сьогоднішнім днем.

У канадському Вінніпезі місцева українська громада закликає відзначати і у суботу.

Дивіться також: Коли можна буде заявляти про енергетичну незалежність Києва від Москви?