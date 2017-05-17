Всесвітній день вишиванки відзначатимуть 18 травня українці усіх континентів

Ідея відзначати День вишиванки зародилася в 2006 році у студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Перші святкування відбувалися у вузьких колах українських навчальних закладів, та з роками виросли до неймовірних масштабів: тепер українці зі всіх континентів організовують заходи та приєднуються до акції «Одягни вишиванку».

Засновники Всесвітнього дня вишиванки, колишні студенти ЧНУ, які зараз є членами оргкомітету, та ініціативні групи закликають українців одягнути вишиванки в цей день – чи то на навчання, чи на роботу, чи просто на вулицю. Таким чином організатори намагаються зберігати українські традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу, популяризувати їх серед молоді, а також ознайомлювати з ними іноземців.

Крім основної акції «Одягни вишиванку», кожного третього четверга травня, на який припадає свято, люди організовують концерти, конкурси, вечорниці, ярмарки. Цього року українці влаштували міжнародний флешмоб «Вишиванка єднає українців»: у соціальних мережах українці з різних країн опублікували десятки відеозвернень, у яких розповідають, чим для них важливе це свято, і закликають одягнути вишиту сорочку 18 травня. Відео можна знайти за хештегами #вишиванкаєднає та #vyshyvankaunites.

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