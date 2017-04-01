У Сенаті США Флінну відмовили в імунітеті в обмін на свідчення

Колишній радник президента США з нацбезпеки готовий розповісти про зв’язки команди Трампа з Росією





Комітет з розвідки Сенату США відмовив колишньому раднику з національної безпеки Майклу Флінну в імунітеті від судового переслідування в обмін на свідчення про Росію.



Напередодні адвокат відставного генерала передав в ФБР і комітети у справах розвідки обох палат Конгресу офіційне звернення, повідомивши, що його клієнт готовий розповісти про свої зв’язки з російськими офіційними особами, якщо дана їм інформація не буде використана проти нього.



«У генерала Флінна є історія, гідна викладу, і він дуже хоче її розповісти», - заявив адвокат Флінна - Роберт Келнер, відмовившись розкрити деталі можливої угоди з Конгресом.



Проте в п'ятницю відразу два високопоставлені законодавці на умовах анонімності повідомили американським ЗМІ, що питання про надання імунітету «навіть не обговорюється», і, на думку членів комітету Конгресу, розглядати звернення генерала Флінна «вкрай передчасно».



Конгресмен-демократ Адам Шифф в спеціально поширеній заяві пояснив, що члени комітету з розвідки Палати представників «дуже хочуть» вислухати свідчення екс-радника президента, але саме ця інформація може мати особливу цінність для Міністерства юстиції США, провідного відомства, яке проводить розслідування контактів команди Трампа з Росією.



Крім цього, конгресмен повідомив, що будь-яке прохання про імунітет може бути розглянуте тільки після того, як комітет збере «набагато більшу кількість (додаткових) документів і (допитає) свідків», а також перевірить інформацію про роботу Флінна на представників іноземних держав.

Розслідування про втручання у вибори триває, тому таке рішення не обов'язково виключає угоду в майбутньому.



Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/world/1853921-u-senati-ssha-vidmovilisya-nadati-flinnu-imunitet-v-obmin-na-svidchennya-pro-rosiyu.html

Розслідування про втручання у вибори триває, тому таке рішення не обов'язково виключає угоду в майбутньому.



Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/world/1853921-u-senati-ssha-vidmovilisya-nadati-flinnu-imunitet-v-obmin-na-svidchennya-pro-rosiyu.html



«В першу чергу, ми повинні визнати, наскільки серйозним і важливим кроком для колишнього радника президента Сполучених Штатів є прохання про імунітет від кримінального переслідування», - підкреслив конгресмен Шифф.



Майкл Флінн був змушений подати у відставку через всього три тижні після вступу на посаду радника президента Трампа.

Офіційною причиною стали звинувачення в тому, що відставний генерал свідомо ввів в оману віце-президента США Майка Пенса, приховавши інформацію про свої розмови з послом Росії в Вашингтоні Сергієм Кисляком.



Раніше стало відомо, що у грудні 2015 генерал Флінн отримав 45 тис доларів за виступ на ювілейному заході телеканалу RT в Москві. У березні цього року він також визнав, що підписав контракт про надання лобістських послуг уряду Туреччини, але не зареєструвався як «іноземний агент», як цього вимагає закон.



Вранці в п'ятницю президент Дональд Трамп в Twitter написав, що підтримує прохання відставного генерала про імунітет: «Майк Флінн має попросити про імунітет в цій ситуації полювання на відьом (прикриває велику поразку на виборах), яку організували медіа і демократи в історичних масштабах!».

На брифінгу в п'ятницю прес-секретар Білого дому Шон Спайсер повідомив, що, на думку президента Трампа, Майк Флінн має дати свідчення. Спайсер відмовився коментувати прохання про надання імунітету, заявивши, що «не може давати юридичні поради» і, що відставний генерал повинен прийняти це рішення самостійно.

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