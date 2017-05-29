Бойовика ОРДЛО, який влаштувався в армію США, звільнили без пояснення причин

Гійом Кувельє, який на початку року зумів стати солдатом армії США, попри добре задокументовану участь у збройних формуваннях сепаратистів на сході України, звільнений із лав збройних сил США без пояснення причин. Про це повідомляє видання The Washington Post, яке раніше першим оприлюднило інформацію про те, що 29-річний подвійний громадянин Франції та США пройшов курс молодого бійця та відбув до військової частини на Гавайських островах.

В Україні Гійом побував у Києві та Харкові, а до зони бойових дій разом з іншими іноземцями, які прагнули долучитись до лав бойовиків, пробрався, удаючи журналіста та студента

Речниця армії США не навела причин звільнення Кувельє із лав армії США. Раніше повідомлялось, що Кувельє міг приховати своє минуле від рекрутерів армії США. Після повідомлень у ЗМІ про минуле американця щодо нього розпочато внутрішнє розслідування.

"Голос Америки" вже наводив подробиці історії Кувельє. "Бойовий шлях" Кувельє в Україні було задокументовано на відео. Він зокрема фігурує у стрічці Polite People, "Ввічливі люди", яка доступна на Amazon.com та сюжетах присвячених діяльності міжнародних підрозділів найманців та бойовиків з різних країн світу, які прибували на Донбас підтримувати т.з. "республіки".

У стрічці Polite People, Гійом розповідає, що прибув до України без сприяння з боку Росії, самостійно через західний кордон держави після того, як Росія відмовила йому у в'їзді через невідповідність візи. В Україні Гійом побував у Києві та Харкові, а до зони бойових дій разом з іншими іноземцями, які прагнули долучитись до лав бойовиків, пробрався удаючи журналіста та студента.

Інформацію про Кувельє надає і український сайт "Миротворець".

Lenta.ru писала у 2014-му, що Кувельє розповів, що витратив власні кошти, щоб дістатись Донбасу.

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