Кушнер і російський банкір обговорювали створення прямої лінії зв'язку з Кремлем - NYT

Груднева зустріч зятя Трампа і Сергія Горькова привернула увагу федеральних слідчих, пише New York Times





Зять і старший радник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в середині грудня зустрічався з російським банкіром Сергієм Горьковим в спробі встановити пряму лінію зв'язку з президентом Росії Володимиром Путіним, - стверджує газета New York Times.



Газета пише, що Зовнішекономбанк РФ, який очолює Горьков, тісно пов'язаний з російською розвідкою і далі підлягає американським санкціям.



Федеральні слідчі і слідчі Конгресу намагаються встановити, що саме Кушнер і Горьков хотіли один від одного, пише New York Times.



Горьков є близьким соратником Путіна, однак невідомо, щоб він виконував дипломатичні доручення російського лідера. Це викликає питання про те, чому він зустрічався з Кушнером в важливий момент процесу передачі президентських повноважень, кажуть колишні і нинішні чиновники, обізнані з розслідуваннями.



Видання NYT повідомляло про зустріч Кушнера і Горькова в березні, але тоді Білий дім не пояснив її мети.



Однак півгодинна зустріч з Горьковим привернула підвищену увагу, зазначає New York Times. Колишні і нинішні американські чиновники допускають, що вона була частиною зусиль Кушнера встановити пряму лінії зв'язку з Путіним в обхід встановлених дипломатичних каналів.



Причини, за якими сторони хотіли створити такий канал, неясні, як і те, як довго тривали ці спроби. Кілька обізнаних зі справою людей кажуть, що канал в першу чергу призначався для обговорення можливої співпраці між США і Росією в питанні про припинення громадянської війни в Сирії, а також інших політичних проблем, зазначає газета.



Джерела видання також говорять, що канал зв'язку був частково призначений для того, щоб зв'язати Майкла Флінна, радника передвиборчого штабу Трампа, який згодом став першим радником президента Трампа з національної безпеки, з представниками російських військових в Москві.



Посилаючись на джерела чиновників, нинішніх і колишніх, які володіють інформацією про розслідування Конгресу і ФБР, New York Times зазначає, що слідчі намагаються встановити, чи передбачалося зберігати цей канал зв'язку відкритим, і чи обговорювалися на зустрічі інші питання, включаючи скасування санкцій, запроваджених проти Росії адміністрацією екс-президента Барака Обами у відповідь на російську анексію Криму і її агресію в Україні.

