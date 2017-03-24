Марін Ле Пен обіцяє працювати над скасуванням санкцій щодо Росії

Марін Ле Пен, кандидат на президентську посаду у Франції від право-радикальної партії Національний фронт, обіцяє у разі перемоги на виборах працювати над скасуванням західних санкцій щодо Москви, запроваджених після російського вторгнення в Україну.

Відвідуючи Москву за чотири тижні до першого туру голосування на французьких президентських виборах, Ле Пен зустрілася з чільними представниками російського парламенту і розмовляла з президентом Путіном.

Марін Ле Пен віддавна заявляла, що прагне тісніших відносин Франції з Росією і неодноразово виправдовувала російське захоплення й анексію кримського півострова.

​Результати опитувань у Франції показують, що в першому турі голосування 23 квітня Ле Пен може домогтися значного успіху і головним її суперником ймовірно буде центристський позапартійний кандидат Емманюель Макрон.

Вирішальним має стати другий тур 7 травня, в якому Макрону зараз пророкують можливість перемоги.

Але президентська виборча кампанія у Франції була позначена скандалами, і один з колишніх лірерів перегонів Франсуа Фійон втратив лідерство, коли преса написала, що він працевлаштував свою дружину помічницею в парламенті.

Журналісти у Парижі та Москві кажуть, що в Росії, на відміну від інших країн, виявляють лідеру французьких ультра-правих повагу та підтримку.

Ле Пен підтвердила, що її партія раніше отримала велику позику від російського банку.

Національний фронт заперечує, що Марін Ле Пен шукатиме додаткової фінансової підтримки, але партії потрібні гроші для теперішньої президентської і наступної парламентської кампаній.

Українська журналістка у Парижі Алла Лазарєва розповідає, що кілька кандидатів на президентську посаду у Франції виявляють промосковські симпатії.

Згідно з її повідомленнями, найбільше політику президента Путіна підтримують саме представники з крайнього політичного спектру: ультра-права Ле Пен та комуніст Меланшон.

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