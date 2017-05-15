Пілот F-35 пояснив, чому Росії не по зубах цей винищувач

Здатність помічати американські стелс літаки за допомогою високочастотних радарів все одно не гарантує здатність їх збити. Про це колишній пілот новітного американського літака майор Ден Флетлі розповів виданню Business Insider, коментуючи наявність у Росії та Китаю високочастотних та інших інтегрованих радарів, які можуть, за певних обставин, встановлювати місцезнаходження американських винищувачів 5-го покоління F-22 та F-35.

"Для ураження наших винищувачів супротивник повинен мати повний технологічний ланцюжок від етапу виявлення літака до його знищення", - відзначив льотчик, - "Ми не намагаємося нейтралізувати невразливість літаків на кожній ланці цього лацнюжка. Щоб убезпечити літак достатньо знищити будь-яку із ланок процесу".

Сам факт того, що радар може виявити об'єкт не означає, що зрештою його буде знищено попаданням ракети, відзначає видання. Наприклад, інфрачеровний радар - відзначає Business Insider - може побачити F-35 - але не здатен вести стеженням за ним, або надати необхідні координати для успішного пуску ракет по ньому.

Флетлі розповів виданню, що хоча радар, наведений на вірну ділянку неба, однозначно зможе помітити F-35, він не здатен буде забезпечити його ураження. Між тим бортові прилади самого винищувача дозволять йому визначити місцезнаходження радарів, які ведуть стеження за ним.

"Старші винищувачі часто мусили жертвувати своєю вогневою міццю заради посилення засобів захисту, які гарантували би літаку виживання на полі бою. Натомість F-35 здатен виконувати від 4 до 32 бойових задач одночасно. На практиці це означає, що поки радари шукають стелс винищувачі у небі, F-35 вже завдаватиме по них удару", - відзначає видання.

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