Саакашвілі: Порошенко більшість часу приділяє веденню бізнесу - інтерв'ю Atlantic Council

Порошенко більшість часу присвячує керівництву своїми компаніями

Колишній голова Одеської ОДА, екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі назвав свою роботу на посаді голови Одеської області "повним провалом за усіма пунктами". Відповідні слова колишнього губернатора Одеської області наводить сайт впливового американського аналітичного центру Atlantic Council.

"За моїми власними стандартами, я повністю провалився за усіма пунктами в Одесі. Ми змогли довести, що митниця може працювати без корупції. Деякі про це забувають. Але ми загалом досягнули лише 5% того, чого хотіли", - заявив екс-президент Грузії.

Громадськість хоче покінчити з цілим політичним класом і опитування думки вказують на це

При цьому Саакашвілі відзначив, що президент України Порошенко втратив свій шанс реформувати Україну, бо більшість часу займається власним бізнесом.

"Це тому, що він більшість часу присвячує керівництву своїми компаніями", - заявив Саакашвілі, говорятчи про те, що президентом України втрачено шанс провести реформи.

"Це непоєднувані речі. Вони частина старої системи. Він частина старої системи", - заявив Саакашвілі.

При цьому екс-голова Одеської ОДА заявив, що сповнений оптимізму щодо України. Головна причини цього те, що він бачить в характері українців.

Я оптимістично налаштований. Коли я прийшов до влади, у Грузії ситуація була гіршою, ніж зараз в Україні, але кожен може побачити різницю між Грузією до і після мене

"Я оптимістично налаштований. Коли я прийшов до влади, у Грузії ситуація була гіршою, ніж зараз в Україні, але кожен може побачити різницю між Грузією до і після мене", - відзначив Саакашвілі.

"Українці за своєю природою не сприймають авторитаризму, і при цьому вони з більшою повагою ставляться до закону і сьогодні готові до змін краже, ніж грузини у 2003-му році", - поділився своєю думкою Саакашвілі.

При цьому він відзначив, що саме економічне зростання може дозволити Україні витримати агресію Росії.

Саакашвілі також дав прогноз з приводу того, яким буде "Третій Майдан".

"Він буде у формі виборчого землетрусу", - наводить слова екс-президента Грузії Atlantic Council.

"Громадськість хоче покінчити з цілим політичним класом, і опитування думки вказують на це", - відзначив Саакашвілі.

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