Прихильник вступу України до НАТО проходить у Трампа співбесіду на посаду радника з нацбезпеки - ЗМІ

Радником з питань національної безпеки президента США Дональда Трампа може стати Джон Болтон, колишній посол США до ООН при президенті Буші, прихильник озброєння України та пришвидшення її вступу до НАТО. Про це повідомляють деякі американські ЗМІ з посиланням на джерела у Білому домі. Зустріч Трампа та Болтона має відбутись цієї неділі.

Чому Джон Болтон має стати радником Трампа? По-перше, він незламний і на 100% патріот Америки; по-друге, у команді Трампа вже достатньо генералів; по-третє, це призначення назавжди припинить усі нісенітниці щодо Росії та Трампа; по-четверте, його ненавидять тюхтії

Протягом останніх років Болтон виступав за озброєння України, надання їй перспективи членства у НАТО та критикував зовнішню політику президента США Барака Обами, використовуючи ситуацію в Україні, як приклад провальних рішень офіційного Вашингтона.

"США все ще мають час відповісти рішуче, заявити про себе з позиції сили. Розчленування України проти її волі неприпустиме. Вашингтон має надати Києву озброєння та іншу допомогу та водночас поновити план президента Буша про пришвидшене надання Україні членства у НАТО", - писав Болтон на сторінках видання Los Angeles Times у серпні 2014-го року.

"Путін має знати, що якщо він захопить більше територій України, її решта однозначно стане членом НАТО та ЄС і лишатиметься непохитно ворожою до Москви у майбутньому", - наголошував Болтон.

У той же період дипломат пов'язував посилення підтримки України з боку США із обранням нового президента.

Джон Болтон може замінити Майкла Флінна, який пішов у відставку на тлі скандалу. Флінн дезінформував віце-президента США Пенса про зміст своїх розмов із послом Росії у США Кисляком у грудні, про які ЗМІ дізналися від анонімних представників спецслужб США. У ході розмови по телефону підіймалося питання санкцій щодо Росії.

Президент США наголосив, що Флінн не порушив закон і виконував покладені на нього функції, але мав залишити команду, бо не повідомив правди про зміст своєї розмови. Трамп також наголосив, що справжнім скандалом є не відставка Флінна, а те, що вона відбувається через зливи інформації у ЗМІ з боку спецслужб.

Якщо у Трампа хочуть отримати ще одного ефективного представника для спікулвання із ЗМІ у рейтингових шоу, то Джон Болтон відповідає вимогам

На думку низки коментаторів у разі призначення Болтона, Трамп зможе одним махом покінчити із розмовами про свою буцімто прихильність до Росії та Путіна.

"Чому Джон Болтон має стати радником Трампа? По-перше, він незламний і на 100% патріот; по-друге, у команді Трампа вже достатньо генералів; по-третє, це призначення назавжди припинить усі нісенітниці щодо Росії та Трампа; по-четверте, його ненавидять тюхтії", - твітує сьогодні консервативний оглядач Курт Шліхтер.

Відзначається, що Болтон також є вправним, ерудованим промовцем і може допомгти Адміністрації Трампа у спілкуванні із ЗМІ, які часто беруть на кпини деякі суперечливі заяви команди Трампа.

"Якщо у Трампа хочуть отримати ще одного ефективного представника для спілкування із ЗМІ у рейтингових шоу, то Джон Болтон відповідає вимогам", - твітує консервативний радіо ведучий Гью Гьюітт.

Болтон є прихильником збереження санкцій проти Росії та сильного НАТО, але наголошує на необхідності виконання країнами-членами вимог щодо витрат на оборону. На сьогоднішній момент лише 5 країн-членів НАТО витрачають на оборону 2 і більше відсотки ВВП.

Раніше Болтон розглядався на посаду Державного секретаря США, яким зрештою став Рекс Тіллерсон, колишній виконавчий директор енергетичного гіганта ExxonMobil. Тіллерсону закидали приязні стосунки із Путіним, проте у ході слухань у Сенаті, які передували затвердженню його кандидатури, Тіллерсон зумів переконати сенаторів, що виступає за жорстку політику проти Росії та навіть висловився за озброєння України.

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