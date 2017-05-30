Україна та Росія розвеселили Інтернет епічною сваркою у Twitter через Анну Ярославну

Хай ця фантастична сварка не обернеться використанням ракет, або захопленням КИМОСЬ чужого півострова. Добре?

Офіційний акаунт України у соціальній мережі Twitter сперечається із відповідною сторінкою Росії через належність Анни Ярославни. Усе дійство неабияк веселить численних коментаторів та журналістів на Заході.

Раніше президент Росії Володимир Путін назвав королеву Франції Анну, дочку князя Київського Ярослава Мудрого, «русской». Він сказав про це після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Версалі під Парижем, де Путін і Макрон відкрили виставку до 300-річчя візиту російського царя Петра І до Франції.

Пощастило ж жити у такий час - просто зараз у Twitter чубляться дві країни

Обмін репліками, як видається, почався зранку, коли "Україна" твітнула "Росії" малюнок, з месіджем, що у 1051-му році, коли Анна Ярославна вінчалась із королем Франції Генріхом Першим, на території майбутньої Москви стояв ліс.

"Коли Росія каже, що Анна Ярославна розпочала відносини Росія-Франція, дозволимо собі нагадати хід подій", - твітнула "Україна".

У відповідь "Росія" відповіла, що у той же час у Новгороді вже було збудовано величний храм Софії.

Україна та Росія реально твітять між собою, ще і gif-ки "Сімпсонів" використовують. Жити стало краще, товарищі. Жити стало веселіше

"Ми пишаємося нашою спільною історією. Росія, Україна та Білорусь поділяють спільний історичний спадок, який має об'єднувати наші нації, а не розділяти їх", - твітнула "Росія".

У відповідь "Україна" згадала фрагмент мультсеріалу "Сімпсони", у якому Росія виявляється всього лише замаскованим Радянським Союзом.

"То ви не міняєтесь?", - пише "Україна", мабуть, маючи на увазі бажання Росії наголошувати на спільному минулому трьох країн, колишнього СРСР.

На цьому етапі до обміну люб'язностями підключився акаунт МЗС Росії.

"Україно, не заздри. У 1051 Київ був столицею єдиної Русі, яка включала території сучасних Білорусі, України та Росії", - пишуть у Лаврова.

"Україна" ж у відповідь витягнула gif малюнок з героєм серіалу ВВС "Шерлок" та супроводила його наступним текстом:

"Київська Русь також сягала сучасних територій Естонії, Литви та Латвії, Польщі, Чехії та Румунії. Так що давай без дурниць про триєдину націю, а це - дотримуйтесь міжнародного права".

Така "перепалка" викликала бурхливу реакцію в Інтернет.

"Пощастило ж жити у такий час - просто зараз у Twitter чубляться дві країни", - пише користувач.

"Друзі. Хай ця фантастична сварка не обернеться використанням ракет, або захопленням КИМОСЬ чужого півострова. Добре?", - твітує один з онлайн гумористів.

Іншим відповідь України здалась "слемданком"!

Найбільше веселяться журналісти.

"Україна заборонила російські соціальні мережі, але все одно може тролити Росію у Twitter gif-ками з "Сімпсонів", - твітує Макс Седдон, московський кореспондент Financial Times.

"Овва! Україна та Росія сваряться у Twitter", - пише Яшар Алі з New York Magazine.

"Україна буквально тролить Росію у Twitter мемами із "Сімпсонів", - констатує Стів Ковпак з американського каналу CNBC.

"Офіційний акаунт України Twitter завдав удару у відповідь по Росії", - пише журналіст "Голосу Америки" Стів Герман.

А Ювал Вебер, дослідник Центру Російських досліджень у Гарварді відзначив, що сам факт спілкування між двома країнами - це позитив.

"Україна та Росія реально твітять між собою, ще і gif-ки "Сімпсонів" використовують. Жити стало краще, товарищі. Жити стало веселіше", - твітує експерт, цитуючи відому фразу Йосипа Сталіна.

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