Час-Time: Більшу територію Техасу оголошено зоною стихійного лиха. Пряме включення з епіцентру подій

В ефірі Час-Time: Більшу територію Техасу оголошено зоною стихійного лиха. Кореспондент «Голосу Америки» Олександр Яневський знаходиться у самому епіцентрі подій, поблизу Г'юстона. ПРЯМЕ ВКЛЮЧЕННЯ. Трамп прибув у місто Корпус Крісті в Техасі, аби оцінити масштаби катастрофи, яку спричинив у регіоні ураган «Гарві». Північна Корея запустила ракету, що пролетіла над територією Японії. Рада Безпеки ООН збирається на термінове засідання. Сотні священників та вірян, представники найрізноманітніших релігійних громад прийшли маршем у Вашингтон аби закликати націю до толерантності та справедливості.