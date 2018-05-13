"Ломаченко просто не з цього світу". Що пишуть на Заході про перемогу Ломаченка

Український боксер Василь Ломаченко знову став чемпіоном світу з боксу за версією WBA, цього разу в легкій вазі.

Увечері 12 травня (в ніч на 13 травня за київським часом) він у бою у Нью-Йорку переміг Хорхе Лінареса з Венесуели – технічним нокдауном у 10-му раунді.

"Василь Ломаченко просто не з цього світу", - твітує TeamFA, британська спільнота, присвячена спортивним ставкам.

"Ломаченко - мрія промоутера", - пише спортивний оглядач Люк Томас та додає: "Ось як народжуються зірки".

"Є талант, а потім - Василь Ломаченко. У бойовому спорті, а може й у спорті в цілому, немає нікого з його комбінацією обдарованості, технічної майстерності та вміння розпізнавати та підлаштовуватись", - пише спортивний коментатор Патрік Вайман.

"Історична ніч", - твітує BBC Sport.

Дописувач та тему боксу та футболу сайту спортивної радіостанції talkSPORT Майкл Бенсон назвав цей бій "повною сенсацією".

Це був 12-й бій Ломаченка у професійному боксі – і вже третє за цей час його світове чемпіонство, щоразу в різній ваговій категорії.

На цей час професійний боксерський рахунок Василя Ломаченка – 11 перемог (із них 9 нокаутом) і 1 поразка.

"Ти – мега крутий!" - написав президент України Петро Порошенко, твітуючи про перемогу Ломаченка.

Раніше він двічі ставав чемпіоном світу у двох попередніх легших категоріях: 2015-го – у другій напівлегкій вазі у своєму 7-му професійному поєдинку, а перед тим, 2014-го, – в напівлегкій вазі вже у 3-му бою на професійному рингу. Крім того, Василь Ломаченко також має дві золоті олімпійські медалі з боксу.

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