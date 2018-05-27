Адвокат Трампа занепокоєний майбутньою зустріччю президента з Мюллером

Президент США Дональд Трамп рішуче налаштований на те, щоб відповісти на питання в рамках розслідування, що стосується можливих зв'язків його передвиборного штабу з Росією, але один з його адвокатів сумнівається в тому, що Трампу слід відповідати на питання прокурорів відносно ймовірного перешкоджання правосуддю з його боку.

Адвокат Трампа, колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані, заявив телекомпанії CNN у неділю, що спеціальний прокурор Роберт Мюллер хоче допитати президента з двох ключових тем: ймовірної змови з Росією перед виборами і його ймовірних спроб заблокувати розслідування шляхом звільнення директора ФБР Джеймса Комі, який очолював його до Мюллера.

«Що стосується змови, то тут ми досить спокійні, тому що ніякої змови не було, - сказав Джуліані. - А що стосується перешкоджання правосуддю, то тут я не відчуваю себе так само спокійно. Але це я. Президент нічого не має проти. Він не винен. А я не відчуваю себе спокійно, тому що це питання інтерпретації, тут все не так чітко і ясно, це не питання правди або неправди».

«Якщо ви інтерпретувати його слова з приводу звільнення Комі ... як перешкоджання розслідуванню, а не як відсторонення людини, який погано виконував свою роботу ... то тоді ви можете сказати, що це перешкоджання», - додав Джуліані.

Джуліані сказав, що адвокати президента стурбовані тим, що, відповідаючи на питання прокурорів з приводу причин звільнення Комі, Трамп може потрапити в пастку, що призведе до висунення звинувачень в дачі неправдивих свідчень під присягою.

Спочатку Білий дім повідомляв, що Комі був звільнений з-за його ролі в розслідуванні щодо опонента Трампа на виборах, демократки Гілларі Клінтон, в зв'язку з використанням нею особистого сервера електронної пошти під час перебування на посаді Держсекретаря США в 2009-2013 роках.

Однак через кілька днів Трамп заявив NBC, що він в будь-якому випадку збирався звільнити Комі, і думав «про цю історію з Росією», коли вирішив усунути директора ФБР, оскільки вважав, що це було надумане розслідування, яке демократи використовували, щоб пояснити поразку Клінтон .

Однак, як сказав Джуліані, незважаючи на побоювання адвокатів з приводу перспектив зустрічі Трампа з прокурорами і відповідей на їхні запитання, президент «рішуче хоче цього».

Але остаточне рішення про те, чи буде Трамп зустрічатися з командою Мюллера, залежить від їх «впевненості у неупередженості» прокурорів і в тому, що вони не вирішили заздалегідь, що Трамп причетний до якихось незаконних дій, сказав Джуліані.

Відповідаючи на питання, як він може бути «настільки впевнений», що ніякої змови між штабом Трампа і російськими інтересами не було, Джуліані, який раніше працював прокурором, сказав: «П'ятдесятирічний досвід слідчої роботи говорить мені про те, що у них нічого немає» .

За словами Джуліані, коли він працював у передвиборчому штабі, «ніхто не знав про Росію і не говорив про Росію».

Днями Джуліані заявив, що ніяких кримінальних звинувачень у кінцевому рахунку проти Трампа висунуто не буде - відповідно до попередніх роз'яснень міністерства юстиції, що чинному президенту не можуть бути висунуті ніякі звинувачення. Однак, зазначив Джуліані, в залежності від висновків Мюллера з приводу дій Трампа, Конгрес може зіткнутися з питанням про імпічмент Трампа, після чого Сенат повинен буде розглянути справу про його відсторонення від посади.

Тим часом президент Трамп знову піддав критиці розслідування, назвавши його «надуманим полюванням на відьом (під назвою) російське розслідування» і «шахрайським розслідуванням». «Чому 13 розгніваних демократів не розслідувала кампанію брехухи Гілларі, безліч злочинів, велику змову з Росією? Чому ФБР забрало цей сервер у НКД? Нечесне розслідування! »- написав він у« Твіттері »в неділю.

Адвокат Трампа сказав, що будь-яка бесіда Трампа з прокурорами Мюллера пройде не раніше 12 червня, коли може відбутися зустріч президента США з північнокорейським лідером Кім Чен Ином в Сінгапурі.

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