Мюллер не здається: все ж шукає доказів можливої змови штабу Трампа з Москвою

Газета The New York Times опублікувала список запитань, які спецпрокурор Роберт Мюллер має намір поставити президенту





Президент США Дональд Трамп у вівторок назвав ганебним витік в ЗМІ запитань, які хоче поставити йому спецпрокурор Мюллер, який розслідує справу російського втручання у вибори.



В понеділок увечері газета The New York Times опублікувала 44 запитання, які передали адвокатам Трампа. Запитання стосуються звільнення директора ФБР Джеймса Комі і контактів між передвиборчим штабом Трампа і Москвою.



«Це так ганебно, що запитання, пов'язані з полюванням на відьом через Росію були «злиті» в ЗМІ, - написав Трамп в Twitter. - Ніяких запитань про змову. Ах, я зрозумів ... ви вигадали сфабрикований злочин, змову, якої не було, і розслідування почалося з незаконного розголошення секретної інформації. Чудово!»



В іншому твіті Трамп написав: «Здається, було б складно перешкодити правосуддю в зв'язку зі злочином, якого не було».



Однак, судячи з формулюванням запитань, Мюллер все ж шукає доказів можливої змови. Деякі запитання стосуються російського втручання, а також будь-якої можливої координації між передвиборчим штабом Трампа і Кремлем. Серед іншого, Мюллер має намір запитати, що Трампу було відомо про зв'язки між Москвою і членами його передвиборчого штабу, в тому числі колишнім керівником його передвиборчої кампанії Полом Манафортом.



Мюллер висунув низку звинувачень проти Манафорта, однак жодне з них не стосується російського втручання у вибори. Сам Манафорт заперечує, що мав будь-яке дношення до подібних зусиль.



Трамп неодноразово називав розслідування Мюллера «полюванням на відьом», і наполягає, що ніякої змови між його передвиборчим штабом і Росією не було. Він також звинувачує Комі у витоках секретної інформації. Мюллеру було доручено очолити розслідування щдо російської справи після того, як Трамп відправив Комі у відставку в травні 2017 року.



Хоча команда Мюллера запевнила адвокатів Трампа, що він не є ціллю розслідування, одне із завдань розслідування - встановити, чи були дії президента перешкоджанням правосуддю, і йому хочуть розпитати про кілька епізодів, що відбувалися за час його роботи.



Багато із запитань, які були опубліковані в NYT, присвячені темі перешкоджання правосуддю, в тому числі його обуреної реакції на рішення міністра юстиції Джеффа Сешнса відсторонитися від розслідування.



Адвокат Трампа Джей Секулоу відмовився дати коментарі з приводу опублікованих запитань, як і адвокат Білого дому Тай Кобб.



Деякі запитання стосуються бізнесу Трампа і обговорень можливої угоди з нерухомістю в Москві, яку він обговорював зі своїм особистим адвокатом Майклом Коеном. Дії самого Коена є предметом окремого розслідування ФБР.



Одне із запитань присвячене тому, чи обговорював Трамп справу зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. В іншому Мюллер питатиме, що президенту було відомо про можливі спроби його зятя Джареда Кушнера створити певний канал зв'язку з Росією в період до інавгурації.



Кілька запитань присвячені колишньому раднику Трампа з національної безпеки Майклу Флінну, який визнав свою провину в наданні неправдивих свідчень ФБР про свої контакти з російським послом Сергієм Кисляком в перехідний період. Флінн зараз співпрацює з розслідуванням Мюллера.



Флінн був звільнений 13 лютого 2017 року після того, як в Білому домі заявили, що він ввів адміністрацію в оману щодо своїх контактів з Росією, заявивши, що не обговорював санкції з представниками російської влади.

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