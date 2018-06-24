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Лінкявічус обурився чергами на пункті пропуску "Станиця Луганська"

Під час свого візиту на схід України, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус відвідав КПП "Станиця Луганська".

Про це Лінкявічус повідомив у Твіттері. Він зауважив, що це "єдиний діючий [КПП] в області - у порушення Мінських домовленностей".

"Люди чекають в чергах більше ніж 4 години у спеку - це негуманно та неприйнятно", - висловив своє обурення Лінас Лінкявічус.

Він також подякував владі області та Службі безпеки України за "винятковий професіоналізм" під час його візиту. "Ми отримали свіжі враження і свіжі факти з перших уст про реальну ситуацію на місці. Литва підтримує своїх близьких союзників", – написав Лінкявічюс.

Нагадаємо, під час свого візиту на схід України, міністр закордонних справ Литви звернувся зі словами підтримки до народу України.

«Хочу запевнити народ України: ваша боротьба проти агресора не забута», - написав Лінкявічус у Twitter.

“Ваша боротьба за свободу і Євроатлантичне майбутнє вашої країни має підтримку. Литва та міжнародна спільнота підтримують Україну», - наголосив міністр.

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